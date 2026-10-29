Gobierno Regional entrega 200 motos a rondas campesinas y admite que son pocas

El Gobierno Regional de Puno entregó 200 motocicletas Honda de 200 centímetros cúbicos y 12 camionetas a las rondas campesinas. Sin embargo, el gobernador regional, Richard Hancco Soncco, reconoció que esta cantidad de motos resulta insuficiente para atender las necesidades de los comités de las 13 provincias.
El proyecto benefició a organizaciones formalizadas, pues muchas no lograron inscribirse, y una segunda etapa, aún sin fecha, alcanzaría a las que funcionan sin formalización, según explicó el gobernador regional durante la entrega.
“200 motos, conociendo a nivel de todos los comités que existen, es obviamente poco, pero tenemos que completar”, afirmó el gobernador, quien condicionó la segunda etapa a la evaluación del uso de las unidades.
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Cobertura parcial y compromisos pendientes
El proyecto nació a finales de 2024 y exigió primero organizaciones inscritas, luego el compromiso de las municipalidades provinciales para el mantenimiento, un proceso que según el gobernador fue complicado, antes de concretarse con la entrega.
Así, para el gobernador, el rol principal de las rondas es hoy la seguridad ciudadana, por lo que necesitan movilizarse con capacidad de respuesta rápida y unidades robustas, una necesidad que 200 motos solo cubren en parte.
Mientras tanto, el gobierno regional prepara una segunda etapa para organizaciones no inscritas y gestiona 52 camionetas equipadas para la Policía mediante obras por impuestos, 13 de ellas para criminalística, sin precisar la cifra exacta.
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