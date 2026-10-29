Reconocen a ganadores del corso de la integración andina

Los carnavales de Juliaca 2027 apuntan a un cambio importante, la Asociación de Conjuntos Folclóricos propone llevar por primera vez el concurso a un estadio y gestionar un terreno para construir su propio local cultural, dos proyectos que buscan ampliar las condiciones para organizar esta tradicional festividad, informó su presidente, Freddy Walter Coarite Coarite.

El dirigente destacó la unidad de los 45 presidentes de conjuntos folclóricos y agradeció a la municipalidad por el reconocimiento obtenido en el concurso de carros alegóricos, resultado que atribuyó al trabajo conjunto y al compromiso de las agrupaciones con las actividades culturales de la ciudad.

Como parte de esta propuesta, la asociación proyecta realizar el lanzamiento oficial de los carnavales en Lima y Juliaca, además de gestionar ante el Gobierno Regional las condiciones necesarias para desarrollar el concurso en un estadio, iniciativa que marcaría una nueva modalidad en la organización de la festividad.

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Por otro lado, Coarite confirmó que ya identificaron un terreno y presentaron la documentación ante la municipalidad para solicitar su cesión en uso, con el compromiso de construir un local propio, precisó que no buscan una donación, sino un espacio destinado a beneficiar a toda la población juliaqueña.

El proyecto contempla oficinas administrativas y una academia de danzas donde los propios conjuntos aportarán coreógrafos para enseñar a niños, jóvenes y adultos, además de impulsar actividades de apoyo social, con el propósito de que la asociación extienda su trabajo más allá de la organización de los carnavales.

Asimismo, el dirigente planteó convertir la avenida del Folklore en escenario de un corso alegórico por el aniversario de la asociación, actividades deportivas entre conjuntos y capacitaciones con juristas nacionales, mientras continúan las coordinaciones con las autoridades para hacer realidad los proyectos previstos.

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