Advierten desorden en el crecimiento urbano de Juliaca por invasión de vías públicas

La ocupación de calles y la construcción de viviendas fuera de los límites establecidos vienen generando desorden en el crecimiento urbano de Juliaca. El subgerente de Fiscalización Urbana, Richard Hernán Vilavila Apaza, advirtió que algunos propietarios amplían sus terrenos sobre espacios destinados a futuras vías y otros esperan que el Estado les compre esas áreas cuando se ejecuten proyectos viales.

El funcionario señaló que esta situación se presenta principalmente en las zonas periféricas, fuera de la segunda circunvalación, donde se vienen realizando construcciones y lotizaciones sin respetar el trazado previsto para las calles y avenidas. Advirtió que algunos propietarios consideran que podrán negociar posteriormente con el Estado, como habría ocurrido en otros proyectos, pero remarcó que no deben asumir que recibirán un pago por los espacios ocupados.

Vilavila Apaza indicó que el problema también se origina cuando las personas compran terrenos sin verificar sus dimensiones reales o construyen basándose únicamente en los límites que les señalan los vendedores. Según explicó, en algunos casos se han encontrado viviendas que ocupan entre uno y un metro y medio de las vías, mientras que en otros la afectación es mucho mayor.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Como ejemplo, mencionó una calle que debería tener diez metros de ancho, pero que actualmente solo cuenta con seis metros, por lo que se tendrán que recuperar los cuatro metros restantes. Asimismo, informó que durante este año se intervinieron entre 10 y 12 calles y que para noviembre se han programado cuatro nuevas intervenciones para recuperar los espacios ocupados.

El subgerente sostuvo que estas situaciones deben evitarse antes de que las construcciones se consoliden, especialmente en los sectores donde se proyecta la expansión de la ciudad. Advirtió que, una vez que se establecen las dimensiones de las vías en la planificación urbana, los propietarios deben respetarlas y no pueden asumir que sus construcciones permanecerán si invaden espacios públicos.

Frente a este escenario, exhortó a la población a solicitar el alineamiento de sus terrenos en la Gerencia de Desarrollo Urbano, con sus escrituras, planos y documentos de habilitación urbana, para conocer los límites de sus propiedades antes de construir.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El funcionario advirtió que construir sin respetar el trazado de las calles puede terminar en la demolición de las partes que invaden las vías. Por ello, insistió en la necesidad de verificar los terrenos y evitar que la expansión urbana continúe con ocupaciones que posteriormente obliguen a recuperar espacios destinados al tránsito público.