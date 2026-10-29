Dirigentes de Juliaca protestan contra alcalde Óscar Cáceres y exigen justicia para víctimas de las protestas

Organizaciones sociales de Juliaca realizaron una protesta contra la gestión del alcalde provincial Óscar Cáceres Rodríguez, cuestionándolo por no asumir una posición firme en la exigencia de justicia para las víctimas de las protestas ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte. Los manifestantes también rechazaron el acercamiento de algunos dirigentes locales con Keiko Fujimori y los acusaron de utilizar el nombre de Juliaca para respaldar intereses políticos.

Durante la movilización, uno de los representantes del Comité de Lucha sostuvo que la presencia de dirigentes juliaqueños en Lima, en reuniones relacionadas con la lideresa de Fuerza Popular, busca proyectar una imagen de tranquilidad en la ciudad sin considerar los reclamos pendientes de los familiares de las víctimas. Estas afirmaciones fueron expresadas por los manifestantes como parte de sus cuestionamientos políticos.

El dirigente también criticó al alcalde Óscar Cáceres por, según señaló, involucrarse en actividades vinculadas con el entorno político de Fujimori, mientras persisten las demandas de justicia en Juliaca. En ese contexto, rechazó que las protestas sociales sean calificadas como actos de terrorismo y defendió el derecho de las organizaciones a movilizarse para expresar sus reclamos.

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La protesta también estuvo dirigida contra representantes de organizaciones barriales, particularmente contra el dirigente conocido como Chunga, de la Central de Barrios. El manifestante cuestionó el tiempo que lleva al frente de esa organización y puso en duda su representatividad, al preguntar públicamente cuándo se realizaron las elecciones para elegir a su dirigencia.

Asimismo, los participantes cuestionaron que algunos representantes viajen a Lima alegando la necesidad de gestionar obras para el desarrollo de Juliaca, mientras —según su posición— dejan de lado las demandas de justicia y memoria de las víctimas de las manifestaciones sociales.

Los dirigentes anunciaron que continuarán atentos a las decisiones y reuniones que se desarrollen en torno a estos temas y reafirmaron su rechazo a lo que calificaron como un acercamiento político contrario a las demandas de parte de la población juliaqueña.

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La protesta vuelve a poner en discusión la relación entre las organizaciones sociales, la gestión municipal y las demandas de justicia pendientes tras las manifestaciones. Los cuestionamientos expresados por los dirigentes se centraron en la posición política del alcalde y en la legitimidad de quienes aseguran representar a la población de Juliaca.