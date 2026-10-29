La Rinconada: PNP desarticula banda “Los Malditos de Leviatán” y detiene a tres presuntos integrantes

El operativo en el campamento Riti Pata Alta dejó 15 chalecos, siete licencias de armas, nueve carnés de seguridad y tres celulares incautados

Carlos Roque
Carlos Roque 29/10/2026
Los Malditos de Leviatán

La PNP detuvo a tres presuntos integrantes de “Los Malditos de Leviatán” e incautó armas de fuego, municiones y chalecos en La Rinconada

Foto: CPR

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta banda criminal “Los Malditos de Leviatán” y detuvo a tres presuntos integrantes en el campamento minero Riti Pata Alta, de La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El Área de Investigación Criminal (AREINCRI) PNP Juliaca ejecutó el operativo con apoyo de la Comisión de La Rinconada, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026-2028, por presunto delito contra la seguridad pública.

El registro preliminar permitió incautar siete escopetas (dos Karatay y cinco Escort), una carabina Norica, un rifle semiautomático AR-15 con una cacerina (cargador) abastecida con 18 municiones y siete pistolas (cuatro Bruni modelo 92, una Bruni GAP, una Taurus y una “Police”).

Policía incauta municiones, chalecos y celulares

Los policías incautaron una pistola de fogueo (arma que dispara cartuchos sin proyectil) Zoraki 925 con dos cacerinas, 100 cartuchos de caza, 25 con inscripción JG Caza, 58 calibre 5.56, 20 calibre .380 9×17 y 75 municiones .380 Auto.

Los efectivos hallaron dos frascos de perdigones Umarex con 1500 unidades, 15 chalecos de seguridad, tres tarjetas electrónicas de propiedad de armas de fuego, siete licencias electrónicas de uso de armas y nueve carnés de servicios de seguridad de Los Blindados E.I.R.L.

Los tres detenidos, tres celulares (POCO X3 Pro, Redmi 15 y Motorola 53) y documentos nacionales de identidad, cuya cantidad está por corroborarse, quedaron a disposición de las diligencias para esclarecer los hechos, determinar la procedencia de las armas y establecer responsabilidades.

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