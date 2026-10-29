Madre denuncia que su hija de 15 años fue víctima de abuso sexual en la provincia de Sandia

La madre cuestiona la atención policial y el informe médico legal de Sandia, y pide intervención del Ministerio de la Mujer para garantizar una investigación transparente

Ivan Coari
Ivan Coari 29/10/2026
Madre denuncia que su hija de 15 años fue víctima de abuso

Una adolescente de 15 años permanece hospitalizada en Juliaca tras una presunta agresión sexual en Cuyocuyo; su familia exige investigar el caso y esclarecer la denuncia

Foto: IRCS

Una adolescente de 15 años permanece hospitalizada en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca tras una presunta agresión sexual ocurrida en el distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, la noche del domingo 25 de octubre, según denunció su madre, quien exige justicia y cuestiona la atención que recibió su caso.

De acuerdo con el testimonio de la progenitora, la menor estuvo con una amiga y dos jóvenes que habrían consumido bebidas alcohólicas, hasta que, pasada la medianoche, uno de ellos, de 19 años, presuntamente la agredió sexualmente, mientras la familia sospecha que la adolescente pudo perder el conocimiento tras ingerir alguna sustancia.

La madre afirmó que acudió a la comisaría de Sandia para denunciar los hechos, pero aseguró que no le recibieron la denuncia, una versión que también respaldó una tía de la adolescente, quien pidió la intervención de las autoridades y cuestionó la falta de claridad en las diligencias realizadas.

La familia sostiene que la menor perdió una cantidad importante de sangre y presenta lesiones que consideran graves, por lo que fue trasladada a Juliaca e ingresó al Hospital Carlos Monge Medrano durante la madrugada, alrededor de la 1:28, según la información inicial proporcionada sobre el caso.

Además, la madre y la tía cuestionaron el informe médico legal de Sandia, pues consideran que no reflejaría la gravedad de las lesiones, y afirmaron que el joven de 19 años habría sido liberado. Sin embargo, estas declaraciones corresponden a la versión de los familiares y no constituyen una determinación de responsabilidad.

Ante esta situación, la familia pidió que se investigue a todos los posibles involucrados, se reciban los testimonios de quienes estuvieron presentes y se garantice un proceso transparente, además de solicitar la intervención del Ministerio de la Mujer. Hasta la información proporcionada, no se incluye una versión oficial de la Policía ni de la Fiscalía sobre los cuestionamientos.

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