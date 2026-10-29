Puno: Cuestionan obra de Manco Cápac por distorsionar la historia inca

La obra de Manco Cápac y Mama Ocllo, ubicada en la Plaza Mayor de Puno, fue realizada sin un estudio previo y distorsiona la historia, criticó el regidor y antropólogo Henry Flores Villasante. Asimismo, señaló que la obra presenta rasgos de la cultura Pucará, que se desarrolló aproximadamente más de mil años antes de la aparición de los incas.
Mientras la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo se sitúa hacia 1300 d.C, y los incas duraron unos 130 años, Pucará data de 400 años antes de Cristo, una brecha de más de mil años, explicó Flores.
Flores advirtió: “Los niños ven y en cierta forma pues se distorsiona”, y añadió que “tienen que hacer toda una investigación” con antropólogos, historiadores y arqueólogos.
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Puno desaprovecha un patrimonio vivo por falta de rigor
En contraste con Cusco, que aprovechó sus escenificaciones como atractivo turístico, Puno aún no ha logrado el mismo avance. Por ello, Flores pidió tomar en serio la representación de Manco Cápac y Mama Ocllo, respetando la historia y la identidad cultural de la región.
Además, cada 5 de noviembre, la figura de Manco Cápac es un referente climático, agrícola y ganadero, pues los pobladores de las zonas altoandinas observan sus señales para interpretar los pronósticos del año agrícola y anticipar el comportamiento de la producción y las cosechas.
En tanto, pese a reconocer el trabajo del artista, Flores pidió más iconografías, escenarios y fidelidad en los rasgos, pues según manifestó varios estudios indican cabello corto y no nariz aguileña, mientras turistas y ciudadanos fotografían la obra.
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