FOP denunciará a alcalde Javier Ponce por retrasar publicación de la ordenanza 088-2026

El presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno, Amador Núñez Mamani, advirtió que denunciará penalmente por omisión de funciones al alcalde provincial de Puno, Javier Ponce, si no promulga la ordenanza municipal de transporte aprobada el pasado 15 de octubre en sesión de concejo, en la ciudad de Puno (Puno). La norma modificada sigue pendiente de publicación.

Los dirigentes del FOP presentaron documentos en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Puno, con el que piden publicar la norma modificada, declarar en emergencia el sector transporte y abrir rutas libres para nuevas empresas y vecinos organizados. La exigencia central es la publicación inmediata de la ordenanza aprobada por el concejo municipal.

“Una cosa que se ha aprobado en una sesión debe respetarse cuanto antes, eso es lo que la población necesita”, afirmó Núñez a Pachamama Radio, al señalar la importancia de que los acuerdos adoptados por las autoridades se cumplan oportunamente y no queden pendientes, generando malestar y desconfianza entre la ciudadanía.

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La ordenanza, aprobada por los regidores en sesión de concejo, modifica artículos del transporte urbano buscando mejorar el servicio de transporte, por ello piden su publicación ya que sigue pendiente, pese a que, según Núñez, el alcalde tal vez desconozca las normas legales. La norma modifica artículos del transporte urbano para mejorar el servicio en la provincia.

Además, en los parabrisas de distintas unidades urbanas aparecen carteles de paro indefinido, que Núñez calificó de amenaza hacia la población y las autoridades, pues los transportistas prestan un servicio y no son trabajadores del municipio. Los carteles de paro indefinido aparecen en unidades urbanas y generan preocupación entre las autoridades.

En tanto, Núñez anunció que, si no hay respuesta hasta el viernes, las organizaciones ingresarán un memorial firmado y, de persistir el incumplimiento, acudirán a la vía penal, pues aseguraron que no descansarán hasta lograr la ruta libre. El plazo vence el viernes y la vía penal sería la siguiente instancia si persiste el incumplimiento.

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