Municipalidad de Puno desaíra a pintor y no le entrega reconocimiento por su trabajo

El pintor Lucas Pinazo retiró su cuadro de la exposición oficial de la Candelaria 2027 en la ciudad de Puno (Puno), tras no recibir el reconocimiento correspondiente al segundo lugar del concurso del afiche. La vicegobernadora y presidenta del Comité de Salvaguarda, Margot de La Riva Valle, señaló que la Municipalidad Provincial de Puno incumplió la entrega del premio de S/ 3,500 y del reconocimiento.

La autoridad regional detalló que el estímulo económico y el documento debían entregarse durante la presentación oficial. Sin embargo, la obligación no se cumplió y el artista plástico abandonó la actividad en señal de protesta por el desaire de la comuna provincial.

«A todos les han dado, menos a mí», reclamó Pinazo al cuestionar la falta de garantías para que la actual gestión cumpla con el reconocimiento. El pintor advirtió que la gestión culmina en meses y que su caso evidencia el incumplimiento de los compromisos asumidos con los artistas del certamen.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

En respuesta, el regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Henry Flores Villasante, explicó que el estímulo recién saldría y se regularizaría en los próximos días por motivos administrativos. El concejal precisó que todo estaba programado y planificado, pero el reconocimiento requiere aprobación en sesión de consejo mediante un trámite presupuestal y legal.

Mientras tanto, Yarini Ochoa fue proclamada ganadora del afiche oficial de la Candelaria 2027 entre otros 14 concursantes, y su obra será la imagen de la festividad más importante del sur del país. La artista ubicó a la Virgen como eje central de su obra, junto a la lucha entre el bien y el mal, que representa la justicia y el orden, y un ángel que vierte agua como símbolo de la vida.

Ochoa trabajó la obra durante los dos meses del concurso con óleo por capas y armonizó las danzas de trajes autóctonos y de luces para representar el sincretismo de la festividad. El caso de Lucas Pinazo cuestiona el cumplimiento de los compromisos de la Municipalidad Provincial de Puno con los artistas, aunque la comuna anunció que regularizará el reconocimiento pendiente.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=