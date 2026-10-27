OCI de Melgar detecta situaciones adversas en obra del colegio La Salle comprometiendo su culminación

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Melgar identificó 10 situaciones adversas en la ejecución del saldo de obra de la institución educativa La Salle, en Santa Rosa, provincia de Melgar, departamento de Puno.
La Comisión de Control ejecutó el hito de control 12 del 5 al 12 de octubre de 2026, mediante el informe 045-2026-OCI/0462-SCC, con inspecciones en la obra y en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, entidad a cargo del proyecto.
La jefa del OCI, Verónica Colque Machacca, notificó al alcalde Jaime Muñoz Tintaya la existencia de “situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso” del proyecto educativo.
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Informe detecta avances valorizados sin trabajos ejecutados
El informe advierte que la inspección constató superficies sin tarrajeo en los muros exteriores, partida con avance valorizado (cálculo del trabajo ejecutado para el pago) del 100 %, y puertas de madera con avances de 70,56 % y 48 %.
La supervisión de obra, a cargo de la empresa Bisonte Ingenieros Contratistas SRL, otorgó conformidad a la valorización 12 de setiembre de 2026, sin acreditar la presentación del informe técnico exigido en los términos de referencia de la consultoría.
La ciudadanía consulta el Sistema INFOBRAS, donde la entidad no mantiene actualizada la información del avance físico, situación que limita el seguimiento transparente del proyecto educativo por parte de las instancias competentes.
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Contratos previos, impacto escolar y plazo de respuesta
El contrato 06-2022-MDSR/OEC, firmado el 28 de noviembre de 2022 con el Consorcio Ingeniería Santa Rosa por S/ 13 733 283,27, antecede al saldo de obra de S/ 8 585 325,67, contratado el 27 de diciembre de 2024 con el Consorcio Clemesi.
El atraso de una partida de la ruta crítica (secuencia de trabajos que fija la duración de la obra) podría comprometer la culminación oportuna de los servicios de educación secundaria del colegio La Salle, que aguarda infraestructura funcional.
La jefa del OCI exige que el alcalde Jaime Muñoz Tintaya adopte acciones preventivas y correctivas, con informe documentado a la Comisión de Control en un plazo de cinco días hábiles, compromiso que busca asegurar los objetivos del proyecto.
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