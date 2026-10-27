Cementerios de Juliaca no pagan por recojo de basura pese a generar toneladas de residuos

Los cementerios públicos y privados de Juliaca reciben el servicio de recolección de residuos sólidos sin pagar por esta prestación, según informó Arturo Oroz Bocangel, gerente de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de San Román. La situación será abordada con los responsables de estos establecimientos, a pocos días de las celebraciones de Todos los Santos, cuando se incrementa la generación de basura.

El funcionario precisó que el Cementerio Central genera aproximadamente dos toneladas de residuos por semana, equivalentes a seis contenedores que son recogidos por el personal municipal. En el cementerio de La Capilla también se realiza este servicio, aunque en menor cantidad.

Oroz Bocangel explicó que la municipalidad destina vehículos, combustible, conductores y trabajadores para retirar los desechos; sin embargo, hasta donde tiene conocimiento, los cementerios no estarían pagando por la recolección y el transporte. Por ello, anunció que se convocará a los administradores y propietarios para informarles sobre el procedimiento de cobro y las responsabilidades que deben asumir.

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Otro aspecto que preocupa a la gerencia es que algunos cementerios privados estarían quemando sus residuos dentro de sus instalaciones. El funcionario indicó que uno de estos establecimientos solicitó capacitación y atención municipal, por lo que se buscará orientar a los responsables sobre el manejo adecuado de los desechos.

Para establecer el monto que deberá pagar cada generador, Oroz Bocangel explicó que se debe presentar un plan de manejo de residuos no municipales, detallando el tipo y la cantidad de desechos producidos. La documentación ingresa por mesa de partes y es evaluada para efectuar los cálculos correspondientes antes de continuar con el procedimiento de cobro municipal.

El gerente señaló que esta obligación no se limita a los cementerios, sino que también alcanza a empresas, obras privadas y establecimientos que generan grandes volúmenes de residuos, conforme a las disposiciones aplicables. Como ejemplo, mencionó una obra de recuperación de un área degradada en Chilla, que, según indicó, paga 400 soles mensuales por el servicio de recolección.

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También refirió que Plaza Vea realiza pagos por recolección de residuos y barrido del contorno de sus instalaciones. En contraste, sostuvo que el establecimiento penitenciario y el hospital reciben el servicio municipal sin pagar, por lo que consideró necesario revisar las obligaciones que corresponden a estas instituciones.

Ante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, la municipalidad programará un camión compactador para atender a todos los cementerios, sin excepción. Oroz Bocangel precisó que la falta de pago no impedirá la atención durante estas fechas, aunque insistió en que los establecimientos deben asumir el costo del servicio que reciben.

Finalmente, explicó que la municipalidad no exigía estos pagos de manera generalizada debido a la insuficiente disponibilidad de vehículos en años anteriores, cuando la prioridad era atender a los vecinos. Ahora, con una mayor disponibilidad de unidades, la gerencia busca reforzar la fiscalización y establecer el cobro por la recolección y el transporte de los residuos que generan los distintos establecimientos.

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