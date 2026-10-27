Dirección Desconcentrada de Cultura: advierte que incendios forestales amenazan sitios arqueológicos de Puno

Jeamil Terán informó sobre afectaciones cerca de Sillustani y plantea una mesa técnica para coordinar la protección del patrimonio con autoridades locales

Carlos Roque
Carlos Roque 27/10/2026
Jeamil Terán

El titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Puno advierte que los incendios forestales amenazan vestigios arqueológicos y exige mayor participación de las municipalidades

Foto: CPR

Los incendios forestales amenazan sitios arqueológicos de la región Puno y ya afectaron vestigios próximos al complejo de Sillustani, en Atuncolla, según advirtió el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Jeamil Terán, durante una entrevista sobre la protección patrimonial.

El funcionario informó que su institución realizó un diagnóstico de daños durante agosto en las inmediaciones de Sillustani, “Hay algunos vestigios arqueológicos que han sido afectados, pero pertenecen a la comunidad”, precisó al explicar la situación de las estructuras.

La Dirección Desconcentrada de Cultura impulsa acciones de remediación en los sectores afectados y busca establecer una mesa técnica con las municipalidades para prevenir nuevos daños, mediante responsabilidades compartidas entre autoridades locales, comunidades y especialistas del sector cultural.

Municipalidades deben fortalecer la protección arqueológica

El titular de Cultura señaló que su institución asumió la iniciativa de intervención en las zonas afectadas y busca involucrar a los gobiernos locales en la conservación del patrimonio, mediante visitas técnicas y conversaciones directas con las comunidades.

La región Puno cuenta con más de 1600 centros arqueológicos, según la cifra mencionada por Terán, quien expresó su interés en fortalecer los mecanismos de protección de estos espacios frente a incendios forestales y otras amenazas que comprometen su conservación.

La Dirección Desconcentrada de Cultura promoverá una mesa técnica con las municipalidades y buscará coordinar recursos en el presupuesto del próximo año, con participación de las nuevas autoridades para desarrollar capacitaciones y fortalecer la vigilancia del patrimonio arqueológico.

Etiquetas:
Carlos Roque

Recomendado

El sueño de convertirse en enfermera terminó cuando amaneció muerta en su habitación: el drama de Mayumi Juliaca

El sueño de convertirse en enfermera terminó cuando amaneció muerta en su habitación: el drama de Mayumi

FOP denunciará a alcalde Javier Ponce por retrasar publicación de la ordenanza 088-2026 Puno

FOP denunciará a alcalde Javier Ponce por retrasar publicación de la ordenanza 088-2026

Jurado detecta uso de inteligencia artificial en concurso de pintura con motivo de la Candelaria en Puno Puno

Jurado detecta uso de inteligencia artificial en concurso de pintura con motivo de la Candelaria en Puno

Obra vial en Juliaca presenta graves irregularidades que ponen en riesgo a trabajadores y peatones Juliaca

Obra vial en Juliaca presenta graves irregularidades que ponen en riesgo a trabajadores y peatones

La DREP podría perder facultad de sancionar a funcionarios por retrasos en procesos disciplinarios Puno

La DREP podría perder facultad de sancionar a funcionarios por retrasos en procesos disciplinarios

Adulta mayor muere calcinada tras incendio que destruyó su vivienda en Sandia Sandia

Adulta mayor muere calcinada tras incendio que destruyó su vivienda en Sandia

OCI de Melgar detecta situaciones adversas en obra del colegio La Salle comprometiendo su culminación Melgar

OCI de Melgar detecta situaciones adversas en obra del colegio La Salle comprometiendo su culminación

Retrasan un año ordenanza que permite ingreso gratuito de niños a parques Juliaca

Retrasan un año ordenanza que permite ingreso gratuito de niños a parques