Dirección Desconcentrada de Cultura: advierte que incendios forestales amenazan sitios arqueológicos de Puno

Los incendios forestales amenazan sitios arqueológicos de la región Puno y ya afectaron vestigios próximos al complejo de Sillustani, en Atuncolla, según advirtió el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Jeamil Terán, durante una entrevista sobre la protección patrimonial.

El funcionario informó que su institución realizó un diagnóstico de daños durante agosto en las inmediaciones de Sillustani, “Hay algunos vestigios arqueológicos que han sido afectados, pero pertenecen a la comunidad”, precisó al explicar la situación de las estructuras.

La Dirección Desconcentrada de Cultura impulsa acciones de remediación en los sectores afectados y busca establecer una mesa técnica con las municipalidades para prevenir nuevos daños, mediante responsabilidades compartidas entre autoridades locales, comunidades y especialistas del sector cultural.

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Municipalidades deben fortalecer la protección arqueológica

El titular de Cultura señaló que su institución asumió la iniciativa de intervención en las zonas afectadas y busca involucrar a los gobiernos locales en la conservación del patrimonio, mediante visitas técnicas y conversaciones directas con las comunidades.

La región Puno cuenta con más de 1600 centros arqueológicos, según la cifra mencionada por Terán, quien expresó su interés en fortalecer los mecanismos de protección de estos espacios frente a incendios forestales y otras amenazas que comprometen su conservación.

La Dirección Desconcentrada de Cultura promoverá una mesa técnica con las municipalidades y buscará coordinar recursos en el presupuesto del próximo año, con participación de las nuevas autoridades para desarrollar capacitaciones y fortalecer la vigilancia del patrimonio arqueológico.

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