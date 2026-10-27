T’anta Wawas serán sancionadas si no cuenta con carné de sanidad o certificado médico

Los comerciantes que vendan panes de huahua sin carné de sanidad o certificado médico podrían enfrentar medidas drásticas en Juliaca, advirtió Mery Mamani Adco, responsable de Zoonosis de la Municipalidad Provincial de San Román, al anunciar inspecciones inopinadas en la avenida Ferial y otros establecimientos por las celebraciones de Todos los Santos.

Los operativos se realizarán durante esta semana y estarán a cargo de las áreas municipales de comercialización, mercados, plataformas y control sanitario, con participación del Ministerio de Salud y coordinación con Desarrollo Económico, a fin de verificar las condiciones de venta y manipulación de los alimentos ofrecidos al público.

Mamani Adco precisó que los vendedores que manipulan alimentos deben contar con sus documentos sanitarios, pues estos forman parte de los requisitos para comercializar sus productos, además, advirtió que quienes incumplan las disposiciones podrían enfrentar sanciones, debido a que conocen las exigencias establecidas por las autoridades.

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La fiscalización no se limitará a la avenida Ferial, donde los comerciantes cuentan con autorización municipal, sino que también abarcará establecimientos de la zona céntrica y otros sectores, con controles antes, durante y después de las inspecciones para verificar las condiciones sanitarias de los productos.

Ante la compra de panes de guagua, caramelos, leche y conservas por Todos los Santos, la responsable de Zoonosis recomendó a la población comprobar que los productos estén protegidos, frescos y en buenas condiciones, además de revisar cuidadosamente las fechas de vencimiento antes de adquirirlos.

La funcionaria señaló que los operativos ya están programados para esta semana, aunque no precisó el día exacto, mientras la municipalidad busca reforzar el control sanitario durante la temporada de mayor comercialización de estos alimentos y prevenir riesgos para la salud de los consumidores.

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