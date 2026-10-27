I.E.I 252 de Puno funciona en ambientes cedidos y pide atención a autoridades

El plantel funciona en ambientes cedidos por primaria y secundaria; la directora pide a las nuevas autoridades priorizar obras y equipamiento educativo para la niñez puneña

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 27/10/2026
Dania Soledad Baca Wiesse

La institución inicial San Antonio de Padua cumple 47 años sin local propio; su directora Dania Baca exige infraestructura adecuada para atender a niños de 3 a 5 años

Foto: JAC

La institución educativa inicial N° 252 San Antonio de Padua funciona en ambientes cedidos por primaria y secundaria, tras cumplir 47 años y solicitar infraestructura, denunció la directora del plantel, Dania Soledad Baca Wiesse, durante la procesión por el aniversario de dicha institución educativa.

La directora explicó que, aunque se acondicionan con lo cedido, los trámites ante las autoridades son engorrosos, con demasiada burocracia, y que a veces ya es un desgaste más emocional tener que reclamar la infraestructura necesaria.

La directora de la institución afirmó en entrevista con Pachamama Radio: “Sí, nos falta infraestructura, pero estamos acondicionándonos a un ambiente que nuestros hermanos más grandes, que son secundaria y primaria, nos han dado para desarrollar nuestras actividades”.

Tecnología, olvido y pedido a las nuevas autoridades

La institución cumple 47 años de servicio a niños de 3 a 5 años, y celebró su aniversario con una procesión céntrica, donde llevaron en hombros al niño Jesús, patrono del plantel.

Aunque cuentan con laptops, les gustaría tener pizarras interactivas, pero es casi imposible por el bajo nivel socioeconómico de los padres, indicó la directora, y el mobiliario necesario se cubre gracias a los papás.

La directora pidió a las autoridades que ingresan apoyar más a la niñez puneña y mirar a esta institución, ubicada a dos cuadras de la Plaza de Armas, pues sostuvo que a veces son muy olvidados.

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Jhon Arocutipa

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