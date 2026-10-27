I.E.I 252 de Puno funciona en ambientes cedidos y pide atención a autoridades

La institución educativa inicial N° 252 San Antonio de Padua funciona en ambientes cedidos por primaria y secundaria, tras cumplir 47 años y solicitar infraestructura, denunció la directora del plantel, Dania Soledad Baca Wiesse, durante la procesión por el aniversario de dicha institución educativa.
La directora explicó que, aunque se acondicionan con lo cedido, los trámites ante las autoridades son engorrosos, con demasiada burocracia, y que a veces ya es un desgaste más emocional tener que reclamar la infraestructura necesaria.
La directora de la institución afirmó en entrevista con Pachamama Radio: “Sí, nos falta infraestructura, pero estamos acondicionándonos a un ambiente que nuestros hermanos más grandes, que son secundaria y primaria, nos han dado para desarrollar nuestras actividades”.
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Tecnología, olvido y pedido a las nuevas autoridades
La institución cumple 47 años de servicio a niños de 3 a 5 años, y celebró su aniversario con una procesión céntrica, donde llevaron en hombros al niño Jesús, patrono del plantel.
Aunque cuentan con laptops, les gustaría tener pizarras interactivas, pero es casi imposible por el bajo nivel socioeconómico de los padres, indicó la directora, y el mobiliario necesario se cubre gracias a los papás.
La directora pidió a las autoridades que ingresan apoyar más a la niñez puneña y mirar a esta institución, ubicada a dos cuadras de la Plaza de Armas, pues sostuvo que a veces son muy olvidados.
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