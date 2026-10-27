César Ochoa plantea conferencias intercámaras para resolver los choques entre Senado y Diputados

El magistrado del Tribunal Constitucional César Ochoa señaló que las fricciones entre el Senado y la Cámara de Diputados pueden resolverse con conferencias intercámaras (es un mecanismo para que las dos cámaras del Congreso “Senado y Diputados” se sienten a negociar cuando no coinciden sobre un proyecto, en lugar de pelear o ir a la vía judicial), sin judicializarlas, y explicó que el paso al bicameralismo es un cambio estructural que genera choques.

El magistrado Ochoa explicó que en el diseño actual solo la Cámara de Diputados tiene iniciativa legislativa, mientras el Senado aprueba, modifica o rechaza los proyectos, sin desnaturalizarlos, según su reglamento, a diferencia de las constituciones de 1933 y 1979.

Ochoa calificó de reforma estructural importantísima y muy relevante el paso del unicameralismo al bicameralismo y afirmó que «es comprensible que haya conflictos, contradicciones, fricciones», pues el cambio va a la esencia de la Constitución de 1993, que fue unicameral.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Choques por la composición política y vías de solución

Ochoa señaló que las fricciones ocurren en otros países cuando las cámaras tienen composición política distinta, como en España, donde existe el conflicto de atribuciones entre cámaras, figura que la ley peruana no contempla, pues la Constitución es muy general.

Una demanda de inconstitucionalidad, que sugirieron el presidente del Senado, Miguel Torres, y el senador Carlos Mesías, exige calificarla, dar 30 días hábiles para contestar y convocar audiencia, plazos con los que, según Ochoa, ya pasaría la época de El Niño.

Ochoa planteó que senadores y diputados usen la conferencia intercámaras que prevé el reglamento, o modifiquen los reglamentos, si fuera necesario, para crear una comisión bicameral que resuelva controversias entre ambas cámaras, mecanismo que, según explicó, aplica Estados Unidos.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Amnistía pendiente y elección de nuevos magistrados

La Ley de Amnistía, que impugnó la Defensoría del Pueblo y ya tuvo vista de la causa con audiencia pública, cubre delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo por agentes de las Fuerzas Armadas, la Policía y comités de autodefensa.

El pleno votó la ley el 2 de octubre, pero faltan tres magistrados por votar, por lo que Ochoa pidió por oficio al presidente del Tribunal que quienes no han votado «cumplan con su deber de emitir su voto».

Ochoa pidió que la elección de los magistrados sea un concurso público abierto, con entrevistas públicas y preguntas de la sociedad civil, y exhortó al Senado a ser una cámara de «serenidad» que armonice su relación con Diputados.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=