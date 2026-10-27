71 centros poblados de Puno eligen autoridades el 1 de noviembre

La elección no contempla multas por inasistencia y los ganadores ejercerán cuatro años; la Municipalidad de Puno exhorta a los vecinos a participar

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 27/10/2026
Cristian Chile

Unos 51 mil electores elegirán autoridades en 71 centros poblados de Puno el 1 de noviembre, de 7 a. m. a 5 p. m., con apoyo de ONPE y Policía

Foto: JAC

Alrededor de los 51 mil electores de 71 centros poblados de Puno elegirán a sus autoridades el 1 de noviembre, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, anunció el subgerente de Promoción Social y Participación  ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, Cristian Chile.

Para garantizar la jornada, el funcionario coordinó con la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la Policía, que brinda seguridad, y recorrió centro poblado por centro poblado para conformar comités electorales y miembros de mesa.

«Yo sé que es un día de tradición visitar nuestras almitas. Podemos ir, tal vez, a votar temprano o más tardecita», dijo el organizador, y pidió organizarse con la familia y recomendó a la población acudir a sufragar.

Fecha única, sin multas y autoridades por cuatro años

Aunque algunos creen que la propuso la municipalidad, la ley 31079 fijó una fecha única para los 71 centros poblados, el primer domingo del mes siguiente a las elecciones regionales y municipales.

Además, no hay multas ni sanciones, ni siquiera para miembros de mesa, por lo que el funcionario indicó confía en el sentido de responsabilidad de la población y en el civismo de los vecinos para que participen.

Así, los electos serán autoridades legitimadas por los próximos cuatro años y, como unidad ejecutora, podrán conseguir gestiones para trabajar por su centro poblado, según el funcionario, aunque habrá electores omitidos del padrón.

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Jhon Arocutipa

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