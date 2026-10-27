Puno: elegirá este martes a los actores que serán Manco Cápac y Mama Ocllo

El comité organizador de la escenificación definirá este martes quiénes serán Manco Cápac y Mama Ocllo, con propuestas de actores nacionales, según informó el presidente de la Federación regional del folklore y cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha de cara al 5 de noviembre.

Entre el lunes y martes, el comité evaluará las propuestas, y luego se anunciará a la prensa quiénes personificarán a Manco Cápac y Mama Ocllo, en la tradicional salida mítica del Lago Titicaca.

«Hay propuestas de llamar actores nacionales para que den la talla y el nombre, y así atraer a los turistas nacionales y extranjeros», afirmó el presidente de la Federación.

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Más actores, más apoyo y más turistas

Como el año pasado, la comitiva llegará a la estación de la Marina entre las diez y las once de la mañana, y recorrerá la avenida Sesquicentenario hasta el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano.

Con más de quinientos actores, el Ejército del Perú ya oficializó su apoyo con personal, se suma la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía, y el comité invita a más instituciones a ensayar.

Mientras tanto, el comité mantiene la entrada en diez soles, gratis para escolares uniformados, y espera que la actividad sea más llamativa atrayendo turistas de nivel nacional e internacional.

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