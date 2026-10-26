Pasajero relata la noche de terror que vivió durante asalto armado en el distrito de Sina

Un pasajero que viajaba en una minivan desde el valle del Tambopata hacia Juliaca narró los momentos de terror que vivió cuando ocho sujetos armados interceptaron el vehículo en la vía regional Sina-Apacheta-Perlas, en el distrito de Sina. El testigo contó que los delincuentes portaban armas de corto y largo alcance y obligaron a los viajeros a entregar sus pertenencias. El relato del afectado describe una noche de angustia y temor.

El pasajero recordó que los asaltantes aparecieron de forma repentina en la carretera y bloquearon el paso de las minivans. Los sujetos apuntaron a los viajeros y exigieron que entregaran carteras, celulares y dinero. “Yo dije, bala, ahorita va a disparar, Dios mío. A mí también se va apuntar, pues yo le doy mi monedero”, declaró el testigo. Los pasajeros quedaron paralizados ante las amenazas de los delincuentes.

Durante el asalto, los sujetos destrozaron las lunas de los vehículos y pincharon las llantas de las minivans. El pasajero indicó que los delincuentes sustrajeron las llaves de los carros y arrojaron los equipajes a la oscuridad de la carretera. Los viajeros permanecieron en sus asientos sin poder reaccionar ante la violencia del ataque. El testigo aseguró que los asaltantes actuaron con total impunidad.

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El afectado contó que uno de los jóvenes que descendió del vehículo fue amenazado de muerte por los sujetos armados. Los delincuentes lo apuntaron y lo obligaron a retroceder mientras revisaban sus pertenencias. “No a matar a mamá”, relató el pasajero al recordar los gritos de una de las víctimas. Los viajeros temieron que los sujetos cumplieran sus amenazas.

El pasajero explicó que los asaltantes revisaron a los viajeros uno por uno en busca de objetos de valor. Los sujetos arrebataron celulares, carteras y mochilas sin que las víctimas pudieran oponer resistencia. El testigo indicó que los delincuentes actuaron con violencia y no mostraron ningún respeto por los pasajeros. Las víctimas quedaron sin sus pertenencias en medio de la carretera.

Tras cometer el asalto, los delincuentes huyeron del lugar y dejaron a los pasajeros varados en la vía. El testigo señaló que los afectados permanecieron en la carretera durante varias horas sin poder continuar su viaje. Los viajeros tuvieron que esperar ayuda para reparar los vehículos dañados y recuperar parte de sus equipajes. Los pasajeros exigieron mayor seguridad en la ruta regional.

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El pasajero concluyó que la carretera Sina-Apacheta-Perlas se ha convertido en una ruta peligrosa para los transportistas y viajeros. El afectado pidió a las autoridades mayor presencia policial y medidas concretas de prevención antes de que estos hechos se repitan. “Ya no sabemos qué hacer”, manifestó el testigo al pedir protección para quienes transitan por la zona. La población exige acciones urgentes ante los reiterados asaltos.