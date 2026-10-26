Tragedia en sandia: Vehículo cae a abismo y deja tres fallecidos

El accidente ocurrió a las 8:40 horas del lunes cuando la camioneta viajaba de Quiquira a Sandia; las autoridades investigan las causas del siniestro

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 26/10/2026
Vehículo cae a abismo y deja tres fallecidos

Tres personas murieron y dos quedaron gravemente heridas tras la caída de una Toyota Hilux al río en la vía Sandia-Huancaluque, tramo Desvío Queneque

Foto: ERPQ

Tres personas fallecieron tras el despiste y caída al río de una camioneta Toyota Hilux en la vía nacional Sandia–Huancaluque, tramo Desvío Queneque, a las 8:40 horas de este lunes. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Sandia para la necropsia de ley. El conductor identificado preliminarmente como Javier Lipa Apaza murió en el lugar del accidente.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Álvaro Apaza Yana, de 24 años y natural de Sandia; Javier Lipa Laura, de 34 años y también de Sandia; y Rider Chunca Apaza, de 38 años y procedente del Cusco. Dos ocupantes más quedaron heridos de gravedad y reciben atención médica.

El vehículo siniestrado es una camioneta gris oscuro Toyota Hilux con placa A4L-819, perteneciente a Miriam Yana Apaza. La unidad se dirigía desde Quiquira con destino a Sandia cuando sufrió el accidente. Las autoridades tomaron conocimiento del hecho y continúan las investigaciones.

Familiares de las víctimas llegaron hasta la morgue de Sandia, donde protagonizaron escenas de dolor mientras esperan conocer mayores detalles sobre lo ocurrido. Los deudos aguardan los resultados de la necropsia para confirmar las causas de los decesos.

El conductor fallecido, Javier Lipa Apaza, era conocido por los pobladores de Quiaca Ayllu y otras comunidades por dedicarse al servicio de transporte rural. Los comuneros lamentaron la pérdida del joven transportista.

La información sobre las circunstancias exactas del accidente continúa en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes. El accidente ocurrió en el tramo carretero Sandia–paraje Desvío Queneque.

Etiquetas:
Reynaldo Puma

Recomendado

Alcalde electo de San Román Máximo Lanza propone dos túneles, un bypass y recuperar el cuartel Francisco Bolognesi tras su centenario San Román

Alcalde electo de San Román Máximo Lanza propone dos túneles, un bypass y recuperar el cuartel Francisco Bolognesi tras su centenario

Alcalde electo de El Collao rechaza recibir Plaza de Armas de Ilave por fallas técnicas y observaciones El Collao

Alcalde electo de El Collao rechaza recibir Plaza de Armas de Ilave por fallas técnicas y observaciones

Puno: Presidente del FOP anuncia convocatoria a elecciones y se compromete a no postularse Puno

Puno: Presidente del FOP anuncia convocatoria a elecciones y se compromete a no postularse

Puno: no tiene grúa municipal para retirar vehículos mal estacionados Puno

Puno: no tiene grúa municipal para retirar vehículos mal estacionados

Puno: Falta de personal dificultara control en la feria de Todos los Santos Puno

Puno: Falta de personal dificultara control en la feria de Todos los Santos

Puno: Escenificación de Manco Cápac y Mama Ocllo empezará desde las 5:00 el 5 de noviembre Puno

Puno: Escenificación de Manco Cápac y Mama Ocllo empezará desde las 5:00 el 5 de noviembre

Puno si es el Perú: puneños disputan gobernar el macro sur y consolidan su influencia política Puno

Puno si es el Perú: puneños disputan gobernar el macro sur y consolidan su influencia política

Lula gana la reelección con 51,8 % y Flávio Bolsonaro pide anular el resultado Internacional

Lula gana la reelección con 51,8 % y Flávio Bolsonaro pide anular el resultado