Puno: Indecopi tardaría seis meses en resolver denuncia por concertación de pasajes

El regidor Lizardo Rojas presentó evidencias del cobro de S/ 1.50 y rechazó negociar la tarifa urbana; el expediente fue derivado a Lima para su investigación

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 26/10/2026
Lizardo Rojas

Indecopi demoraría seis meses en resolver la denuncia contra empresas de transporte urbano de Puno por presunta concertación de precios tras elevar el pasaje a S/ 1.50

Foto: JAC

La denuncia por concertación de precios contra las empresas que prestan el servicio de transporte urbano, presentada ante Indecopi el 1 de octubre, tardaría unos seis meses en resolverse, informó el regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Lizardo Rojas, tras reunirse con el jefe de la entidad.

El expediente fue derivado a Lima, donde una comisión realizará investigaciones y diferentes acciones para evaluarlo, mientras Rojas teme que el alza del combustible y de los pasajes supere los S/ 1.50 antes de la resolución.

Rojas afirmó: “hemos tomado evidencias a diferentes empresas que el primero de octubre estaban exhibiendo el costo de S/ 1.50, para nosotros esto es concertación de precios”, con fotos enviadas a Indecopi.

Paro, agresiones y rechazo al diálogo marcan el conflicto

Las empresas de combis subieron la tarifa de S/ 1 a S/ 1.50, hubo una paralización de transportistas y los regidores aprobaron una mueva ordenanza qué buscar sancionar mas dramáticamente a transportistas, que deroga otras dos y un reglamento.

Según Rojas, el 1 de octubre los usuarios debieron pagar S/ 1.50 en determinadas unidades, con agresiones físicas y psicológicas, por lo que sostiene que esos hechos no deberían repetirse en la ciudad de Puno.

Pese a que el dirigente Gregorio Huanacuni propuso negociar tarifas por tramos, Rojas sostuvo que el pasaje de S/ 1 no es negociable, pues el precio urbano ya está establecido y debe mantenerse.

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Jhon Arocutipa

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