Puno: Indecopi tardaría seis meses en resolver denuncia por concertación de pasajes

La denuncia por concertación de precios contra las empresas que prestan el servicio de transporte urbano, presentada ante Indecopi el 1 de octubre, tardaría unos seis meses en resolverse, informó el regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Lizardo Rojas, tras reunirse con el jefe de la entidad.
El expediente fue derivado a Lima, donde una comisión realizará investigaciones y diferentes acciones para evaluarlo, mientras Rojas teme que el alza del combustible y de los pasajes supere los S/ 1.50 antes de la resolución.
Rojas afirmó: “hemos tomado evidencias a diferentes empresas que el primero de octubre estaban exhibiendo el costo de S/ 1.50, para nosotros esto es concertación de precios”, con fotos enviadas a Indecopi.
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Paro, agresiones y rechazo al diálogo marcan el conflicto
Las empresas de combis subieron la tarifa de S/ 1 a S/ 1.50, hubo una paralización de transportistas y los regidores aprobaron una mueva ordenanza qué buscar sancionar mas dramáticamente a transportistas, que deroga otras dos y un reglamento.
Según Rojas, el 1 de octubre los usuarios debieron pagar S/ 1.50 en determinadas unidades, con agresiones físicas y psicológicas, por lo que sostiene que esos hechos no deberían repetirse en la ciudad de Puno.
Pese a que el dirigente Gregorio Huanacuni propuso negociar tarifas por tramos, Rojas sostuvo que el pasaje de S/ 1 no es negociable, pues el precio urbano ya está establecido y debe mantenerse.
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