Lago Titicaca desciende 62 centímetros por temperaturas atípicas y déficit de lluvias en Puno

Senamhi advierte que el nivel del lago podría seguir bajando durante noviembre por la escasez de precipitaciones, con riesgos para las comunidades y actividades lacustres

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 27/10/2026
Lago Titicaca desciende

El lago Titicaca bajó 62 centímetros desde mayo, informó Senamhi Puno; el calor de hasta 24 grados y la falta de lluvias agravan el descenso

Foto: Difusión

El director zonal 13 del Senamhi Puno, Sixto Flores Sancho, confirmó el descenso de 62 centímetros del nivel del Lago Titicaca desde el primero de mayo hasta la fecha. El funcionario explicó que este fenómeno responde a temperaturas diurnas atípicas y a la reducción de precipitaciones en la región altiplánica. Las mediciones se realizaron en las orillas del lago, donde se observa un retroceso visible de la superficie.

Flores Sancho precisó que las temperaturas promedio oscilan entre 19 y 22 grados, con picos de hasta 24 grados. Este incremento térmico acelera la tasa de evaporación diurna del agua. El especialista indicó que la situación es normal entre mayo y la temporada seca, aunque este año el descenso es más fuerte debido a las condiciones climáticas descritas.

El nivel promedio del lago se sitúa en 3 mil 809 metros, y actualmente se registra en 3 mil 808.36 metros. La cifra representa una disminución considerable respecto a los parámetros habituales. Flores Sancho advirtió que el agua podría seguir bajando durante todo noviembre debido a la escasa precipitación prevista para el último trimestre del año.

Respecto a las causas estructurales, el director zonal señaló que las precipitaciones disminuyen en su cantidad anual desde hace aproximadamente 15 años. El año 2024 registró un descenso histórico del lago después de 1946. Agregó que las embarcaciones no pudieron embarcar ni desembarcar en esa temporada, y que si la tendencia continúa, el próximo año se alcanzaría un nivel similar o inferior.

Flores Sancho mencionó que el fenómeno de El Niño presenta comportamientos variables en la región. El evento de 1983 representó sequía en el altiplano de Puno, con solo 12 centímetros de incremento del agua. En contraste, el Niño fuerte de 1998 coincidió con un año normal de lluvias, lo que demuestra la complejidad del impacto climático en la zona.

Finalmente, el funcionario exhortó a la población a cuidar el medio ambiente, los suelos, la fauna y la flora. Las quemas registradas la semana pasada afectan directamente estos recursos. La precipitación reciente humedeció el suelo, lo que reduce el impacto de las quemas, aunque la recomendación de preservar el ecosistema se mantiene vigente para las autoridades y comunidades del altiplano.

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