Se ganan la vida: Reos del penal de Juliaca expenden coronas por todos los santos

Coronas desde 8 soles y diseños con luces forman parte de la feria instalada en los exteriores del penal ex La Capilla de Juliaca, donde familiares de internos agrupados en la asociación Señor de los Milagros buscan impulsar la venta de productos elaborados por personas privadas de libertad para Todos los Santos y apoyar la economía de sus hogares.

Los integrantes de la asociación ofrecen coronas en distintos tamaños, colores y telas, con modelos de cruz y gota, además de diseños especiales para lápidas y nichos, mientras destacan que los internos elaboran cada pieza a mano mediante el programa Cárceles Productivas, una iniciativa que les permite desarrollar habilidades de trabajo dentro del establecimiento penitenciario.

La oferta incluye coronas desde 8 soles al por mayor, modelos de tela con precios que varían según el material y el tamaño, así como diseños con luces y piezas gigantes de hasta 1,10 metros, cuyo precio alcanza los 30 soles al por mayor, además de pedidos personalizados con fotografías y nombres de seres queridos.

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Los representantes explicaron que los internos reciben capacitación para fabricar estos artículos y trabajan en su elaboración desde junio, mientras los familiares facilitan el ingreso de telas, alambres, flores y otros materiales necesarios, una labor que, según indicaron, mantienen desde hace casi siete años.

La asociación Señor de los Milagros invitó a la población de Juliaca y de otras provincias de Puno a visitar los puestos instalados frente al penal ex La Capilla, en la urbanización municipal La Capilla, donde se comercializan las coronas al por mayor y menor para la campaña de Todos los Santos.

Los vendedores informaron que la feria atenderá hasta el 12 de noviembre, con horarios que pueden variar según el puesto, y señalaron que cada compra contribuye a respaldar el trabajo de los internos y a generar ingresos para sus familias, en una temporada marcada por la tradición de llevar coronas a los cementerios.

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