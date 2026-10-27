Gestión Ambiental de San Román garantiza recojo de basura en Juliaca hasta fin de año

Arturo Oroz confirmó que el personal permanente trabajará hasta diciembre y anunció un presupuesto de S/ 4 millones para maquinaria y equipamiento municipal

Ivan Coari
Ivan Coari 27/10/2026
Arturo Oroz Bocangel

La Municipalidad de San Román garantiza la limpieza pública en Juliaca con 20 compactadores operativos y combustible asegurado hasta abril para evitar interrupciones

Foto: IRCS

El gerente de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de San Román, Arturo Oroz Bocangel, garantizó la continuidad del recojo de basura en Juliaca con 20 camiones compactadores operativos y personal permanente hasta el 31 de diciembre. El funcionario confirmó que el servicio de limpieza pública no se detendrá durante el cambio de gestión.

“Los compañeros que son personal permanente tendrán que trabajar hasta el 31 de diciembre”, aseguró Oroz Bocangel al referirse al personal destinado al servicio de limpieza pública. La declaración busca despejar dudas sobre una posible paralización del recojo de residuos. El abastecimiento de combustible está asegurado con una empresa de Cusco.

El funcionario precisó que la empresa cusqueña entrega cerca de 9.000 galones cada 15 días. Además, se han previsto alrededor de 80.000 galones hasta abril para evitar dificultades durante los primeros meses de la próxima gestión municipal. La medida busca garantizar la operatividad del servicio durante el periodo de transición.

Sobre el estado de los vehículos, Oroz Bocangel informó que uno de los compactadores permanece inoperativo desde hace aproximadamente dos meses. Su reparación costaría 60.000 soles, mientras los otros 20 vehículos se encuentran operativos, aunque requieren supervisión permanente. El gerente indicó que se dejará un presupuesto aproximado de 4 millones de soles para maquinaria y equipamiento.

Entre las obras pendientes, el funcionario destacó el proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de limpieza pública y disposición final de residuos para Caracoto, Cabana, Cabanillas y San Miguel. El proyecto contempla infraestructura para la disposición final y la valorización de residuos orgánicos e inorgánicos. El contrato del proyecto ya está firmado según afirmó el gerente.

La infraestructura se proyecta en terrenos del distrito de Cabanillas, como parte de una iniciativa que se arrastra desde 2016-2017. La municipalidad provincial adquirió terrenos e incorporó otras 15 hectáreas mediante un convenio con San Miguel, a cambio de exonerar el pago por la disposición de residuos en Huanuyo. El proyecto busca ampliar la cobertura del servicio en cuatro distritos de la provincia.

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