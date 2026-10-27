Obra vial en Juliaca presenta graves irregularidades que ponen en riesgo a trabajadores y peatones

La inspección identificó diez irregularidades en Espinal y Los Choferes, entre ellas deficiencias de supervisión y almacenamiento de materiales

Carlos Roque
Carlos Roque 27/10/2026
Obra vial en Juliaca presenta graves irregularidades

Excavaciones sin protección, varillas expuestas y falta de señalización en obra vial de Juliaca ponen en riesgo a trabajadores y peatones

Foto: CPR

La obra vial de Espinal y Los Choferes, en Juliaca, presenta excavaciones sin protección, varillas de acero expuestas sin capuchones de seguridad, materiales dispersos y ausencia de señalización preventiva en distintos frentes de trabajo, según una inspección realizada el siete de octubre de 2026.

La comisión de control identificó diez irregularidades durante la inspección de los jirones y pasajes intervenidos, donde trabajadores ejecutaban labores de construcción en condiciones que podrían ocasionar caídas, golpes y lesiones, mientras los peatones circulaban cerca de las zonas de excavación.

La especialista técnica Paola Liliana Medina Bustamante advirtió que las deficiencias de seguridad podrían «propiciar accidentes y lesiones al personal obrero y terceros», debido a la falta de señalización preventiva, delimitación de áreas peligrosas y medidas de protección durante los trabajos.

Excavaciones y materiales expuestos amenazan la seguridad

Los trabajadores realizaban labores de soldadura y armado de estructuras metálicas en graderíos sin señalización preventiva adecuada, mientras permanecían abiertas excavaciones superiores a 1,50 metros de profundidad, sin barreras suficientes para impedir el acceso de personas a las zonas peligrosas.

La inspección encontró varillas de acero sin capuchones protectores en diferentes sectores de la obra, junto con materiales de construcción dispersos sobre las superficies intervenidas, condiciones que podrían ocasionar lesiones por contacto con elementos punzocortantes y dificultades para transitar por los frentes de trabajo.

La comisión también detectó almacenamiento inadecuado de acero y agregados, expuestos directamente al terreno y a la intemperie, situación que podría afectar la conservación de los materiales, comprometer sus propiedades y generar observaciones sobre la calidad de las estructuras que ejecuta el contratista.

Deficiencias de supervisión agravan riesgos en obra

La Municipalidad Provincial de San Román ejecuta el proyecto mediante el Consorcio Concreto Sur Mix, con un presupuesto actualizado de S/ 4 980 769,60 y un plazo de 120 días calendario, comprendido entre agosto y diciembre de 2026, tras la resolución del contrato anterior.

La inspección identificó ausencia del supervisor durante la visita de control, participación simultánea del profesional en otra obra y deficiencias en la acreditación oportuna de seguros laborales, situaciones que podrían limitar la vigilancia de las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El informe técnico recomienda incorporar las observaciones al control concurrente del proyecto, mientras corresponde a la municipalidad, al contratista y a la supervisión evaluar las deficiencias detectadas y adoptar medidas para proteger a trabajadores y peatones durante la ejecución de los trabajos.

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