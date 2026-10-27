Ruptura de tubería de agua potable inunda más de una cuadra del jirón Moquegua

Una tubería rota convirtió el jirón Moquegua de Juliaca en una zona inundada, con agua potable discurriendo sin control y comerciantes impedidos de atender con normalidad. La emergencia se registró en la intersección de los jirones Tumbes y Moquegua, donde vecinos exigieron la intervención urgente de SedaJuliaca.

El incidente ocurrió durante los trabajos de mejoramiento vial que se ejecutan en el sector, donde, según los testimonios recogidos, una maquinaria pesada habría dañado una tubería principal. El agua salió con fuerza y avanzó por el jirón Moquegua hasta alcanzar el tramo comprendido entre los jirones Tumbes y Apurímac.

La inundación dificultó el paso de peatones y dejó viviendas prácticamente aisladas por la acumulación de agua, mientras los negocios quedaron afectados por la falta de clientes. “Está bajo” y “tenemos que pagar los alquileres”, manifestó una comerciante al explicar las pérdidas que enfrenta por las restricciones para circular.

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La molestia aumentó ante la presunta demora de SedaJuliaca, pues los vecinos afirmaron que habían comunicado la emergencia sin obtener una respuesta oportuna. “Que venga de una vez”, reclamó una de las personas afectadas, mientras el agua continuaba extendiéndose por la vía y dificultaba incluso el desplazamiento de los propios trabajadores de la obra.

Los comerciantes también pidieron acelerar los trabajos, que, según sus testimonios, llevan varios meses en el sector. La emergencia no solo perjudicó las ventas, sino que generó preocupación por el desperdicio de agua potable y por las dificultades que enfrentan las familias para ingresar a sus viviendas.

Ante esta situación, los vecinos exigieron que SedaJuliaca intervenga para controlar la fuga y reparar la tubería, mientras reclamaron mayor rapidez en la ejecución de la obra vial.

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