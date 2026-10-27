Delincuentes armados asaltan planta de producción de Corporación Minera Ananea

La Policía y el Ministerio Público investigan el asalto ocurrido en Ananea para identificar a los responsables y esclarecer el robo, mientras la población permanece en alerta

Ivan Coari
Ivan Coari 27/10/2026
Delincuentes armados asaltan planta de producción

Más de 15 sujetos armados asaltan la planta de CMASA en La Rinconada y roban oro y dinero; la Policía detiene al administrador y a tres vigilantes

Foto: IRCS

La violencia vuelve a golpear la zona minera de La Rinconada, donde más de 15 sujetos fuertemente armados y con el rostro cubierto irrumpieron durante la madrugada de este martes en la planta de producción de la Corporación Minera Ananea S. A. (CMASA), de donde se llevaron material aurífero, dinero en efectivo y otros bienes.

El asalto ocurrió en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, donde los atacantes habrían utilizado armas de corto y largo alcance para ejecutar el golpe. La magnitud del grupo y su armamento generaron preocupación en la población, que permanece en alerta ante lo ocurrido.

Tras el asalto, efectivos de la Policía Nacional detuvieron al administrador de la planta y a tres trabajadores que cumplían funciones de vigilancia, quienes fueron trasladados a instalaciones policiales. Según la información preliminar, los agentes habrían detectado contradicciones en sus declaraciones, por lo que son investigados como presuntos sospechosos, sin que ello determine su responsabilidad.

Mientras avanzan las diligencias, los directivos de CMASA sostienen una reunión de emergencia desde las primeras horas de este martes para evaluar los hechos y analizar las medidas correspondientes. Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad exacta de material aurífero ni el monto de dinero sustraído por los asaltantes.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para esclarecer cómo se produjo el ingreso de los delincuentes, identificar a los responsables y determinar las circunstancias del robo. La participación de los detenidos también deberá establecerse mediante las diligencias correspondientes.

El nuevo asalto mantiene en alerta a los habitantes de La Rinconada, una zona donde la seguridad vuelve a quedar bajo preocupación tras la incursión armada. La población espera que las autoridades esclarezcan el caso, ubiquen a los responsables y determinen el destino del material aurífero y del dinero robado.

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