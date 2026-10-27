Exdirigente del SUTEP San Román respalda disciplina escolar

“Ya no había orden ni disciplina”, afirmó Mario Salomón Zapana Palomino, exsecretario general del SUTEP, base San Román, al respaldar las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación sobre disciplina y presentación personal de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del país, una medida que considera necesaria para recuperar la autoridad de los docentes.

Zapana sostuvo que los profesores enfrentaban dificultades para corregir conductas de los escolares por temor a denuncias por presunto maltrato psicológico. Según explicó, esta situación llevó a algunos docentes y directivos a evitar intervenir ante faltas de disciplina, por miedo a enfrentar procesos que podían afectar su economía y prestigio profesional.

El exdirigente señaló que algunos estudiantes asistían con el cabello pintado y que los llamados de atención podían interpretarse como agresiones. También cuestionó la sobreprotección de algunos padres de familia, pues, a su juicio, esta actitud dificultaba establecer límites y fomentar el respeto hacia los profesores y otras personas.

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Ante este escenario, consideró que las nuevas disposiciones representan una oportunidad para recuperar el orden en las aulas. “Necesitábamos esa disciplina, ese orden en las instituciones educativas”, manifestó, al indicar que algunos colegios ya colocan avisos y pancartas para informar a la comunidad educativa sobre las medidas.

Zapana precisó que cada institución educativa debe incorporar las disposiciones en sus reglamentos internos, establecer qué conductas constituyen faltas y definir las sanciones correspondientes. Asimismo, remarcó que los padres deben conocer y comprender las normas para colaborar con su cumplimiento y evitar conflictos entre las familias y los docentes.

Finalmente, el exsecretario general del SUTEP de San Román insistió en que el respeto debe fomentarse tanto en los colegios como en los hogares y otros espacios de convivencia. A su juicio, los estudiantes se encuentran en una etapa de formación y necesitan límites claros que fortalezcan la disciplina y la relación con sus profesores.

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