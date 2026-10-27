Jurado detecta uso de inteligencia artificial en concurso de pintura con motivo de la Candelaria en Puno

La vicegobernadora regional explicó que los especialistas priorizaron las pinturas al óleo y anunciaron al ganador del afiche oficial de 2027

Carlos Roque
Carlos Roque 27/10/2026
Jurado detecta uso de inteligencia artificial

Jurado del concurso nacional de pintura de la Virgen de la Candelaria detectó una obra impresa con retoques de pintura entre 18 trabajos participantes

Foto: CPR

El jurado del concurso nacional de pintura de la Virgen de la Candelaria detectó una obra impresa con retoques de pintura entre los 18 trabajos presentados en Puno, según informó la vicegobernadora regional durante la evaluación de las propuestas artísticas.

La autoridad regional explicó que algunos participantes recurrieron a la inteligencia artificial para elaborar sus propuestas, “No puede ser una impresión, es la pintura en óleo lo que se premia”, sostuvo al explicar los criterios establecidos por los especialistas.

El certamen reunió 18 obras participantes de artistas procedentes de Puno, Cusco, Arequipa y otras localidades, mientras el jurado seleccionó los primeros puestos y otorgó el máximo reconocimiento a Heidi Ochoa Chipana, ganadora de S/ 5000.

Obra ganadora será difundida durante festividad 2027

La vicegobernadora regional y presidenta del Comité de Salvaguarda explicó que los especialistas identificaron retoques de pintura sobre una impresión, diferenciándola de las obras elaboradas al óleo, aunque precisó que los trabajos participantes permanecieron expuestos durante la actividad.

La pintura ganadora representa a la Virgen de la Candelaria junto a la Pachamama, las danzas autóctonas y los trajes de luces, mientras el Gobierno Regional de Puno financia el premio principal y el Comité de Salvaguarda conservará la obra.

El Comité de Salvaguarda anunció que el afiche oficial de la festividad 2027 será presentado durante el lanzamiento de noviembre en el Estadio Nacional, con posterior distribución entre visitantes y población mediante las instituciones participantes.

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