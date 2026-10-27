Puno: Maestros de cuatro provincias marchan hoy para exigir mejores sueldos y pensiones

Leoncio Álvarez anunció un paro nacional preventivo de 24 horas para el 12 de noviembre y advirtió que el magisterio podría iniciar una huelga indefinida

Pachamama Radio
Pachamama Radio 27/10/2026
Leoncio Álvarez Flores

Maestros de Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo marchan hoy desde las 3 p. m. en el parque Pino para exigir pensiones dignas, pagos pendientes y mejores sueldos

Foto: CPR

Los maestros de Puno, El Collao, Chucuito Juli y Yunguyo se concentran hoy, 27 de octubre, a las tres de la tarde en el parque Pino de Puno, para una marcha pacífica por pensiones, pago de la deuda social y aumento de sueldos.

El secretario provincial del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) de Puno, profesor Leoncio Álvarez Flores, afirmó: “hacemos nuestros justos reclamos al gobierno central”, en una jornada de lucha que empezó el 21 de octubre.

El gremio presenta un pliego de reclamos que pide reglamentar la ley 32581 de pensiones dignas, pagar la deuda social, subir sueldos, nombrar a maestros contratados y elevar el presupuesto de educación del 6% al 10% del producto bruto interno (PBI).

El secretario provincial Leoncio Álvarez Flores reprochó al gobernador regional de Puno ignorar el pedido del magisterio y calificó de burla su promesa electoral incumplida durante cuatro años.

El compromiso consistía en levantar el 5% del presupuesto institucional de apertura (PIA) para pagar a los maestros nombrados y cesantes, según el secretario provincial.

El SUTEP realizará el 12 de noviembre un paro nacional preventivo de 24 horas, paso previo a una huelga nacional indefinida, y espera que el nuevo gobernador regional no defraude al magisterio.

Redacción: Rony Cuyo
Etiquetas:
Pachamama Radio

Recomendado

Niños intoxicados por Qali Warma en Cabana tras casi dos años continúan con secuelas  San Román

Niños intoxicados por Qali Warma en Cabana tras casi dos años continúan con secuelas 

I.E.I 252 de Puno funciona en ambientes cedidos y pide atención a autoridades Puno

I.E.I 252 de Puno funciona en ambientes cedidos y pide atención a autoridades

71 centros poblados de Puno eligen autoridades el 1 de noviembre Puno

71 centros poblados de Puno eligen autoridades el 1 de noviembre

César Ochoa plantea conferencias intercámaras para resolver los choques entre Senado y Diputados Nacional

César Ochoa plantea conferencias intercámaras para resolver los choques entre Senado y Diputados

Puno: elegirá este martes a los actores que serán Manco Cápac y Mama Ocllo Puno

Puno: elegirá este martes a los actores que serán Manco Cápac y Mama Ocllo

Lago Titicaca desciende 62 centímetros por temperaturas atípicas y déficit de lluvias en Puno Puno

Lago Titicaca desciende 62 centímetros por temperaturas atípicas y déficit de lluvias en Puno

Tragedia en sandia: Vehículo cae a abismo y deja tres fallecidos Sandia

Tragedia en sandia: Vehículo cae a abismo y deja tres fallecidos

Puno: Indecopi tardaría seis meses en resolver denuncia por concertación de pasajes Puno

Puno: Indecopi tardaría seis meses en resolver denuncia por concertación de pasajes