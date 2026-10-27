Puno: Maestros de cuatro provincias marchan hoy para exigir mejores sueldos y pensiones

Los maestros de Puno, El Collao, Chucuito Juli y Yunguyo se concentran hoy, 27 de octubre, a las tres de la tarde en el parque Pino de Puno, para una marcha pacífica por pensiones, pago de la deuda social y aumento de sueldos.
El secretario provincial del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) de Puno, profesor Leoncio Álvarez Flores, afirmó: “hacemos nuestros justos reclamos al gobierno central”, en una jornada de lucha que empezó el 21 de octubre.
El gremio presenta un pliego de reclamos que pide reglamentar la ley 32581 de pensiones dignas, pagar la deuda social, subir sueldos, nombrar a maestros contratados y elevar el presupuesto de educación del 6% al 10% del producto bruto interno (PBI).
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El secretario provincial Leoncio Álvarez Flores reprochó al gobernador regional de Puno ignorar el pedido del magisterio y calificó de burla su promesa electoral incumplida durante cuatro años.
El compromiso consistía en levantar el 5% del presupuesto institucional de apertura (PIA) para pagar a los maestros nombrados y cesantes, según el secretario provincial.
El SUTEP realizará el 12 de noviembre un paro nacional preventivo de 24 horas, paso previo a una huelga nacional indefinida, y espera que el nuevo gobernador regional no defraude al magisterio.
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Redacción: Rony Cuyo
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