Óscar Cáceres se atribuye el proyecto de agua y desagüe que los vecinos impulsaron por más de dos décadas

El expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, Orlando Fernández Sejje, cuestionó que el alcalde Óscar Cáceres Rodríguez presente como logro de su gestión el proyecto integral de agua y desagüe, una iniciativa impulsada por los vecinos desde hace más de diez años. Las gestiones ante el Ministerio de Vivienda se iniciaron aproximadamente en 2015 o 2016, según el exdirigente.

Fernández sostuvo que la población y los representantes barriales acudieron al Ministerio de Vivienda luego de que la municipalidad señalara que no contaba con capacidad para ejecutar una obra cuyo costo estimado alcanzaba entre 30 y 60 millones de soles. El avance del proyecto se atribuye a la insistencia de los vecinos organizados, precisó.

“Esto fue impulsado netamente de la población y juntamente con los dirigentes han ido a tocar las puertas al Ministerio de Vivienda”, declaró el expresidente de la Central de Barrios durante una entrevista en Pachamama Radio. Las gestiones comenzaron durante el gobierno de Ollanta Humala, explicó el exrepresentante vecinal.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El exdirigente cuestionó el incumplimiento de los cronogramas de ejecución y afirmó que las protestas de los dirigentes contribuyeron a acelerar la firma de contratos de las etapas dos y tres. La cuarta etapa seguía pendiente de avance según sus declaraciones, mientras los vecinos realizaron un plantón frente a la UCP para exigir el respeto de los plazos.

Asimismo, Fernández pidió que la ejecución del proyecto de saneamiento se desarrolle con transparencia y sin corrupción, al referirse a denuncias periodísticas sobre presuntos cobros de entre S/ 1.500 y S/ 3.000 relacionados con beneficios para algunos dirigentes. La afirmación requiere verificación independiente, acotó el exdirigente durante la entrevista.

Finalmente, Fernández consideró que la gestión municipal debe explicar los avances concretos del proyecto y responder por los retrasos acumulados, debido a que el acceso al agua potable y al alcantarillado constituye una demanda de larga data. Exigió que las autoridades y los representantes vecinales vigilen los plazos, transparenten los contratos y garanticen la continuidad de las siguientes etapas.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Redacción: Frank Pancca