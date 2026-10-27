Cuatro Zonas de Juliaca solicitarán estudio técnico para evaluar el costo de los pasajes urbanos

La dirigencia de las Cuatro Zonas de Juliaca solicitará a la Municipalidad Provincial de San Román un estudio técnico para evaluar las tarifas del transporte urbano según las distancias recorridas y evitar que se aplique un pasaje generalizado de S/ 1.50. El presidente de esta organización, Luis Condori Yapu, anunció que la nueva junta directiva planteará el pedido como parte de sus primeras acciones frente a las quejas de la población por el incremento de los pasajes.

Condori explicó que la propuesta busca establecer criterios técnicos para determinar cuánto debería pagar el usuario según el recorrido que realiza. Señaló que actualmente existen reclamos de pasajeros a quienes se les cobra S/ 1.50 incluso por desplazamientos de cinco o seis cuadras, situación que viene generando malestar y enfrentamientos entre usuarios y transportistas.

El dirigente sostuvo que comprenden las dificultades del sector transporte por el incremento del precio de los combustibles; sin embargo, consideró que esta situación no debería justificar una tarifa uniforme sin evaluar previamente las características de cada ruta. Por ello, planteó que la municipalidad convoque a una reunión entre la autoridad local, los representantes del transporte y la población para abordar el problema.

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Otro de los puntos que la organización buscará incluir en sus propuestas es la identificación y señalización de los paraderos donde deben realizarse los embarques y desembarques de pasajeros. Según Condori, es necesario ordenar estos espacios y definir dónde pueden subir y bajar los usuarios para mejorar la prestación del servicio.

El presidente de las Cuatro Zonas indicó que la nueva junta directiva abordará estos planteamientos en su primera asamblea y definirá los acuerdos para iniciar las gestiones correspondientes. Precisó que el primer paso será presentar la documentación formal ante la municipalidad para solicitar la evaluación técnica y promover el diálogo con los transportistas.

Finalmente, advirtió que el malestar por el costo del pasaje se ha evidenciado en los recientes inconvenientes entre usuarios y unidades de transporte, entre ellos los relacionados con la línea número cinco. Ante este escenario, insistió en que la solución debe partir de una evaluación de las rutas y las distancias, de modo que las tarifas respondan a criterios técnicos y no generen mayores conflictos entre la población y los transportistas.

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