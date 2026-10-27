Adulta mayor muere calcinada tras incendio que destruyó su vivienda en Sandia

El siniestro ocurrió la noche del 26 de octubre y habría sido provocado por una vela, hipótesis que deberá esclarecerse con las investigaciones de las autoridades

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 27/10/2026
Adulta mayor muere calcinada tras incendio

Una adulta mayor de unos 80 años murió calcinada tras un incendio en Pampa Yanamayo, Sandia; pobladores reportan cortes eléctricos y falta de señal telefónica

Foto: CPR

Una adulta mayor de aproximadamente 80 años falleció calcinada luego de que un incendio destruyera su vivienda en el centro poblado de Pampa Yanamayo, distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia. El siniestro se habría registrado la noche del lunes 26 de octubre y las circunstancias en las que ocurrió deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

La víctima fue identificada preliminarmente como Maximiliana Gómez Casilla. De acuerdo con la información inicial, el incendio se habría iniciado alrededor de las 11:00 p. m., presuntamente a consecuencia de la caída de una vela al interior del inmueble. Las llamas se habrían prolongado durante aproximadamente dos horas, hasta consumir la vivienda.

El hecho dejó como saldo el fallecimiento de la adulta mayor, cuyo cuerpo quedó calcinado entre los restos de la casa. Sin embargo, la causa exacta del siniestro aún no ha sido establecida, por lo que se espera la intervención de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias e investigaciones que permitan determinar cómo se originó el fuego.

Tras lo ocurrido, los pobladores de Pampa Yanamayo también reportaron que permanecen sin servicio de energía eléctrica y sin señal de telefonía celular, una situación que dificulta las comunicaciones en esta zona de la provincia de Sandia. Ante ello, solicitaron a la empresa Electro Puno restablecer el suministro eléctrico.

Asimismo, pidieron la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público para efectuar el levantamiento del cuerpo y cumplir con las diligencias de ley. Mientras tanto, se espera que las autoridades esclarezcan las circunstancias de esta tragedia que cobró la vida de una adulta mayor y redujo su vivienda a cenizas.

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