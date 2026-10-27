Retiro de rampa obliga a instalar elevador para personas con discapacidad en la municipalidad de Juliaca

Margot Ruiz informó que faltan concluir trabajos, capacitar al personal y definir una alternativa ante cortes eléctricos para garantizar el uso seguro del equipo

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 27/10/2026
Retiro de rampa obliga a instalar elevador

La Municipalidad de San Román instala un elevador eléctrico para facilitar el acceso de personas con discapacidad a salones y oficinas, pero aún no está habilitado

Foto: CPR

La falta de una rampa de acceso en la Municipalidad Provincial de San Román motivó la instalación de un elevador eléctrico para facilitar el ingreso de personas con discapacidad al salón de convenciones, la Casa de la Cultura y otras dependencias. La responsable de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), Margot Ruiz Apaza, informó que los trabajos se encuentran próximos a concluir, aunque el equipo todavía no está habilitado para su uso.

La instalación se ejecuta luego del retiro de la rampa de concreto que anteriormente permitía el acceso a estos ambientes. Según Ruiz Apaza, una vez culminada la parte civil, se deberá preparar al personal de seguridad y orientar a los usuarios sobre el funcionamiento del elevador, que contará con dos botones de operación.

Otro aspecto pendiente es definir cómo se afrontarán eventuales cortes de energía eléctrica que podrían impedir el uso del mecanismo. La responsable de OMAPED señaló que se evalúa una alternativa, pero no precisó qué sistema se aplicará ni cuánto costará la instalación.

En paralelo, los ambientes destinados a las oficinas de OMAPED y los talleres ocupacionales están casi terminados, aunque todavía se realizan trabajos en las instalaciones de los servicios. En cuanto al acceso, Ruiz Apaza indicó que se espera la pavimentación del jirón Delfa y que actualmente se puede ingresar por el jirón Cela, que ya está pavimentado.

La habilitación del elevador queda pendiente de la culminación de los trabajos y de las acciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan utilizarlo de manera segura.

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