SUTEP Puno anuncia paro nacional para el 12 de noviembre y convoca a movilización por alza del costo de vida

El incremento del precio de los combustibles, los pasajes y los productos de primera necesidad motivará una nueva jornada de protesta del magisterio en Puno. El dirigente del SUTEP Puno, Alexander Pilco Ticona, anunció una movilización para hoy, a las 3:00 de la tarde, con concentración en el parque Pino, y confirmó que el gremio prepara un paro nacional para el próximo 12 de noviembre, como parte de sus reclamos económicos, laborales y educativos.

Pilco explicó que la jornada busca sensibilizar a los docentes y a la población sobre el impacto del encarecimiento del costo de vida en la economía familiar. Según manifestó, el incremento de los combustibles repercute directamente en el precio del transporte, los alimentos, la ropa y otros productos de consumo cotidiano, situación que afecta principalmente a los hogares que dependen de ingresos limitados.

El dirigente cuestionó la respuesta del Gobierno frente a esta situación y consideró que el subsidio focalizado para los combustibles no sería suficiente para contener el impacto económico. En su lugar, planteó la aplicación de un subsidio general que contribuya a frenar el incremento de los precios. También vinculó esta problemática con el alza de los pasajes que se registra en Puno y advirtió que sus consecuencias alcanzan a estudiantes, trabajadores y otros sectores de la población.

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En ese contexto, el representante del magisterio sostuvo que la movilización no se limitará a los reclamos económicos, sino que también buscará poner en agenda los problemas que enfrenta el sector educativo. Entre sus cuestionamientos mencionó el plan quinquenal, la denominada nota 14 y las evaluaciones de desempeño docente, medidas que, según afirmó, generan preocupación entre los maestros.

Respecto a la plataforma de lucha para el paro nacional del 12 de noviembre, Pilco detalló que uno de los principales pedidos es el incremento de las remuneraciones docentes hasta una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). A ello se suma el nombramiento de los maestros contratados mediante la Ley N.° 32390, así como el cumplimiento de las obligaciones pendientes del Estado con el magisterio.

Otro de los reclamos es el pago de la deuda social al sector docente. El dirigente sostuvo que se requiere destinar un presupuesto anual de al menos 5 mil millones de soles para atender esta obligación. Asimismo, exigió la reglamentación de la Ley N.° 32581, relacionada con los maestros cesantes y jubilados, quienes esperan mejoras en sus pensiones.

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Pilco también se refirió a las coordinaciones con representantes de Puno en el Congreso de la República. Indicó que los congresistas César Tito Rojas y Moisés Chipana se reunieron con el magisterio y conocen sus demandas. En esa línea, pidió que mantengan los compromisos asumidos con el sector y continúen impulsando iniciativas legislativas vinculadas a las reivindicaciones docentes.

Entre las propuestas mencionadas por el dirigente figura el proyecto de ley N.° 473, referido a la modificación del artículo 23 de la Ley de Reforma Magisterial. Sin embargo, cuestionó la actuación de otros representantes parlamentarios, a quienes reprochó por sus decisiones en las votaciones legislativas. Estas declaraciones forman parte de las críticas políticas expresadas por el dirigente durante la entrevista.

Finalmente, Pilco convocó a los maestros de las distintas bases y al conjunto de la población a participar en la movilización programada para las 3:00 de la tarde en el parque Pino. Señaló que esta jornada constituye una medida previa al paro nacional del 12 de noviembre y advirtió que, si no obtienen respuestas a sus demandas, buscarán coordinar nuevas acciones con otras organizaciones sociales, incluida la posibilidad de impulsar una huelga nacional indefinida.

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El dirigente sostuvo que la protesta pretende reunir tanto las demandas laborales del magisterio como el rechazo al encarecimiento del costo de vida. Por ello, exhortó a los docentes y a otros sectores afectados por el incremento de los precios a sumarse a la jornada de lucha.