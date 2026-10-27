Exige plan integral de reparaciones para víctimas del 9 de enero al estado peruano

El exdefensor del Pueblo, Jacinto Ticona Human, afirmó que la reparación a las víctimas del 9 de enero de 2023 debe darse mediante un plan integral, ante la posible reconciliación que planteó el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, en la ciudad de Puno (Puno). El caso exige verdad, justicia y atención concreta del Estado.

Ticona consideró positivo que el Gobierno abra espacios de diálogo y escuche a las víctimas, aunque pidió que el tema se aborde de manera integral, con voluntad objetiva y no solo por congraciarse con la población afectada. El diálogo debe tener voluntad objetiva y no responder solo a un afán de acercamiento.

“No puede haber reconciliación si no hay reparación, y no habrá reparación si no hay justicia, y no hay justicia si no hay verdad”, afirmó Ticona, al advertir que el caso es complejo y debe abordarse integralmente. La reconciliación exige verdad y justicia como condiciones previas para cualquier reparación efectiva.

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Las víctimas de las protestas, según Ticona, mantienen una agenda propia desde hace tiempo, distinta de las facultades legislativas que pide el Ejecutivo, y reclaman a los candidatos una posición sobre su situación en período electoral. Las víctimas mantienen una agenda propia que difiere de las prioridades del Ejecutivo.

Además, Ticona sostuvo que cualquier gobierno, este u otro, debe atender a las víctimas con resultados concretos, pues, afirmó, “estamos cansados de discurso”, mientras ellas esperan atención del Estado. Las víctimas esperan resultados concretos y no solo anuncios de diálogo sin cumplimiento.

Finalmente, Ticona consideró que no está mal dialogar, siempre que haya claridad, transparencia y ningún condicionamiento, y que exista una voluntad concreta del Gobierno de atender a quienes esperan justicia y reparación. El diálogo requiere claridad y transparencia sin condicionamientos para atender a quienes esperan justicia.

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