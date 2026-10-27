Comerciantes de Todos los Santos denuncian reubicación injusta que amenaza sus ventas

La presidenta de la Asociación Divino Niño Jesús, Johana Quispe Apaza, denunció que la Municipalidad de Puno, mediante la subgerencia de actividades económicas, niega espacios a los comerciantes en la avenida Bolívar, donde se desarrolla la feria de Todos los Santos, en la ciudad de Puno (Puno). La reubicación amenaza las ventas del sector.

La dirigente precisó que aceptaron instalarse cerca del puerto, pero la comuna les asigna un sector reducido, sin pasada frontal, mientras otras asociaciones reciben respuesta rápida y ocupan cuatro metros por persona. La asociación aceptó trasladarse cerca del puerto pero recibió un espacio reducido sin condiciones similares.

“Quisiera que nos diga el motivo, porque nosotros no impedimos, no perjudicamos el tránsito, estamos pegados a la pared, no molestamos a nadie”, afirmó Johana Quispe a Pachamama Radio, al cuestionar el trato desigual. La dirigente cuestionó el trato desigual frente a otras asociaciones que sí obtuvieron respuesta.

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La asociación vendía en Bolívar, según sus recibos, hasta que se trasladó a Víctor Echávez hace dos años por el asfaltado de Simón Bolívar, y ahora, con permisos y documentos al día, no recibe respuesta. La asociación cuenta con permisos y documentos al día pero permanece sin respuesta municipal.

Los 51 socios venden T’anta wawas y galletas, productos perecibles, y muchos asumieron préstamos bancarios de miles de soles para la campaña, por lo que sin ventas no podrán pagar, además de perder dos días de trabajo, según la presidenta. Los 51 socios asumieron préstamos de miles de soles para financiar la campaña y dependen de las ventas.

En tanto, Quispe exigió que la comuna “se ponga la mano al pecho” y responda lo más pronto posible, de no recibir solución sus compañeros bajarán con carpas e ingresarán por su cuenta, como otros comerciantes, pues tienen tres o cuatro días. El plazo para recibir solución es de tres o cuatro días antes de que los comerciantes ingresen por su cuenta.

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