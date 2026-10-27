El sueño de convertirse en enfermera terminó cuando amaneció muerta en su habitación: el drama de Mayumi

Tras la muerte de Mayumi Peralta Apaza (19), quedan un sinfín de preguntas que hoy su madre Toribia Apaza Huayhua trata de responder. Según su testimonio hallo a Mayumi sin signos vitales en una habitación que alquilaba en la ciudad de Juliaca, donde ella trabajaba con el firme propósito de juntar dinero para continuar sus estudios pues ella soñaba con ser enfermera.

Según la madre Toribia Apaza Huayhua, su hija fue hallada en su habitación ubicada en la intersección de los jirones Gonzáles Prada y Lambayeque. Según el relato, durante las diligencias se advirtieron tres heridas presuntamente causadas por un objeto punzocortante, una de ellas posiblemente mortal, además de una fractura en el pie derecho y sangre en la boca.

“¿Cuál habrá sido el motivo para matarla así, de esa forma a mi hija?”, preguntó la madre, quien recordó con dolor cómo encontró el cuerpo. Según su testimonio, Mayumi estaba sobre la cama, cubierta con dos frazadas, con parte de la ropa levantada y sangre en la boca, una escena que, asegura, todavía la atormenta.

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Mayumi había llegado a Juliaca para trabajar y reunir dinero antes de continuar sus estudios. Su madre contó que la joven quería estudiar, convertirse en profesional y construir un futuro junto a su familia, pero esos planes quedaron truncados por su muerte, cuyo responsable aún exige identificar.

La madre manifestó que sospecha de varias personas, entre ellas la expareja de su hija, el propietario del inmueble o algún conocido, aunque no presentó pruebas que permitan atribuirles responsabilidad. También señaló que Mayumi nunca le contó que tuviera problemas con alguien y pidió a quienes conozcan algún detalle que se comuniquen con ella.

La familia reclama que la investigación avance y que las autoridades esclarezcan lo ocurrido. Según la madre, hasta el momento no ha recibido información suficiente sobre los avances del caso y espera que las diligencias permitan identificar al responsable. “Quiero saber quién ha matado, es todo lo que quiero saber”, insistió, mientras pide apoyo a la población para conocer la verdad.

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