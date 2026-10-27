Retrasan un año ordenanza que permite ingreso gratuito de niños a parques

El regidor Javier Chura impulsa la medida para fomentar la recreación infantil y pide mejorar el mantenimiento de los parques públicos de la provincia

Pachamama Radio
Pachamama Radio 27/10/2026
Javier Chura Espirilla

El Concejo Municipal de San Román debatirá una ordenanza para permitir el ingreso gratuito de niños a parques de Juliaca, propuesta presentada hace más de un año

Foto: CPR

El regidor Javier Chura Espirilla anunció que la ordenanza que permite el ingreso gratuito de niños a los parques públicos de Juliaca será debatida en el Concejo Municipal de San Román, más de un año después de su presentación en agosto del año pasado. La propuesta busca que los menores accedan sin costo a espacios de recreación en la ciudad.

Según explicó Chura, la iniciativa tuvo que atravesar diversas oficinas municipales, recibir informes técnicos y legales, y obtener el dictamen correspondiente antes de llegar al pleno para su evaluación. Este trámite administrativo prolongó la espera durante más de 12 meses hasta la recta final de la gestión municipal.

El regidor solicitó a sus colegas respaldar la ordenanza, pues considera que el ingreso gratuito permitirá que más niños disfruten de los parques y tengan alternativas para alejarse por momentos de los celulares. La iniciativa también promueve actividades al aire libre para los menores de la provincia.

La propuesta reabre el debate sobre el estado de los parques de Juliaca. Chura señaló que estos espacios requieren mantenimiento y mayor presupuesto municipal para ofrecer condiciones adecuadas a los menores y sus familias. La infraestructura recreativa presenta deficiencias que limitan su uso por parte de la población infantil.

Respecto a un parque donde se instalaron carpas como zona de contingencia, el regidor sostuvo que estas deben retirarse, debido a que el Concejo Municipal no autorizó el alquiler del espacio. Chura pidió a la gerencia correspondiente asumir sus responsabilidades por el uso no autorizado del recinto.

Finalmente, el regidor indicó que también solicitará recuperar los parques administrados por organizaciones barriales para que vuelvan a estar al servicio de todos los niños. La aprobación de la ordenanza queda pendiente de la decisión de los regidores del Concejo Municipal de San Román.

Redacción: William Hancco 
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