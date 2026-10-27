La hacen larga: GORE Puno vuelve a retrasar licitación del Instituto Tecnológico de Juli

El consejero regional por la provincia de Chucuito Juli, Abad Vizcarra Estrella, informó que la buena pro del Instituto Tecnológico de Juli no se otorgó pese a estar programada para este martes 27, en el Gobierno Regional de Puno (Puno), donde las autoridades esperaban una respuesta. El retraso afecta a una comunidad educativa que exige la construcción urgente de la nueva infraestructura.

Según el consejero, el Gobierno Regional recién revisaría la integración de bases, luego vendría la presentación de ofertas y después la calificación, un cronograma que, de acuerdo con su seguimiento, se sigue aplazando. La buena pro permanece sin otorgar mientras el proceso avanza lentamente.

«Esto realmente preocupa de sobremanera no solamente a nosotros como representantes, sino a toda una comunidad educativa que busca la construcción urgente de la nueva infraestructura», declaró Vizcarra a Pachamama Radio. La preocupación alcanza a toda la comunidad educativa que aguarda la obra.

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Vizcarra recordó que la tardanza es una constante en otros proyectos, como un centro de salud, el hospital de Ilave y obras en la zona aimara, pese a que durante todo el año se exigió realizar la licitación. La demora se repite en diversas obras de la región sin solución inmediata.

La demora, según el consejero, perjudica a la comunidad educativa, pues el instituto, cuyo proyecto supera los 50 millones de soles, requiere con urgencia nueva infraestructura y equipamiento, mientras los docentes advierten que radicalizarían su protesta. El monto del proyecto supera los 50 millones de soles y la urgencia crece entre los docentes.

Finalmente, el consejero alertó del riesgo de que el expediente técnico se desactualice, aprobado en junio mediante resolución gerencial, pues si no se firma el contrato, el siguiente gobierno regional podría reformularlo y actualizar sus costos. El expediente técnico aprobado en junio podría quedar desactualizado si no se firma el contrato correspondiente.

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