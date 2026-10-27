Sunat contrata vigilancia a consorcio cuyas empresas le deben más de S/ 124 millones

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) adjudicó contratos de seguridad y vigilancia a consorcios cuyas empresas le adeudan más de S/ 124 millones, con deudas tributarias acumuladas en la última década, según registros oficiales de la Sunat.
El Consorcio Arsenal se adjudicó un contrato por S/ 83.592.000 pese a registrar cobranzas coactivas (cobro forzoso de deudas) y reportes negativos en centrales de riesgo, y el Consorcio Creta firmó otro contrato en Lima el 17 de abril de 2024.
Trabajadores de Morgan del Oriente reclamaron en una protesta el pago de lo adeudado y gritaron: «Queremos nuestra plata», una consigna que repitieron varias veces durante el reclamo, donde también denunciaron que siguen impagos de salud y de otros beneficios.
Deudas por millones y silencio de la Sunat
La empresa Morgan del Oriente mantiene un saldo pendiente de S/ 123.241.000 que arrastra desde 2012 y Arsenal Security S.A.C. registra deudas en cobranza coactiva por S/ 1.400.000 acumuladas desde 2020, ambas proveedoras del grupo que obtuvo los contratos de seguridad.
La Sunat declinó conceder entrevistas sobre el reportaje y sostuvo internamente que las normas actuales de contratación pública no le prohíben otorgar la buena pro (adjudicación final de un contrato) a deudores tributarios, según la respuesta que dio ante las consultas.
Especialistas en derecho tributario y contrataciones públicas manifestaron que el Estado debe exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales a sus proveedores, en el contexto de empresas del consorcio con deudas coactivas y denuncias de trabajadores por pagos pendientes.
Planillas vacías y contratos por cerrar
El Consorcio Arsenal ya registraba antecedentes de resolución de contrato (anulación del acuerdo) por parte de la Sunat debido al impago de sueldos y gratificaciones a trabajadores en las sedes de Puno, Tacna y Ucayali, según los registros revisados.
Los registros de la Sunat muestran que Morgan del Oriente reportó un solo trabajador entre 2025 y 2026 y Arsenal Security S.A.C. declaró únicamente a dos empleados en junio y julio de 2026 sin declarar al personal de vigilancia en sus planillas.
Las empresas mantienen contratos vigentes en el sector público y están a punto de cerrar dos nuevos compromisos con la Sunat en Puno y Lima, y los trabajadores de Morgan del Oriente continúan exigiendo el pago de los beneficios pendientes.