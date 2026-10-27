El retroceso de las lagunas de Razuhuillca alerta sobre la crisis ambiental en Huanta

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 27/10/2026

La reducción del agua en las lagunas del apu Razuhuillca ha generado preocupación en Huanta, donde la escasez de lluvias y los incendios forestales reportados en las zonas altas ponen…

La reducción del agua en las lagunas del apu Razuhuillca ha generado preocupación en Huanta, donde la escasez de lluvias y los incendios forestales reportados en las zonas altas ponen bajo atención la situación de este ecosistema.

Un poblador advirtió que el agua retrocedió y dejó expuestas áreas que antes permanecían cubiertas. Las lagunas son importantes para la disponibilidad de agua que necesita la población y para actividades agrícolas y ganaderas. Durante octubre, se reportaron incendios forestales en la cordillera de Razuhuillca. Las emergencias movilizaron a bomberos y generaron preocupación por los posibles daños a la vegetación y la fauna silvestre. A este escenario se suman denuncias difundidas en agosto de 2026 por una presunta afectación ambiental tras una actividad multitudinaria realizada en las zonas altas del apu. Sin embargo, todavía se requiere una evaluación técnica para determinar la magnitud del retroceso del agua y establecer cómo influyen los distintos factores en el estado de las lagunas.

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