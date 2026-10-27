Tren Macho solo opera con un autovagón y la locomotora anunciada por Keiko Fujimori está en reparación

El Tren Macho reanudó sus operaciones este lunes 26 de octubre solo con un autovagón, pues la locomotora que la presidenta Keiko Fujimori anunció para el servicio continúa en reparación, según las explicaciones que trabajadores brindaron a pasajeros que buscaban viajar a Huancavelica con el tren.
El reinicio del servicio, anunciado el sábado 24 de octubre por Fujimori, generó malestar entre los pasajeros que acudieron a la estación. Los usuarios reclamaron por la falta de información sobre las condiciones del transporte ferroviario y cuestionaron que las autoridades anunciaran su retorno sin explicar las limitaciones del servicio.
«Nos han dicho que va a haber servicio de tren y nada. «Nosotros, cantidad de pasajeros, estamos acá», reclamó uno de los usuarios, quien buscaba viajar en tren hasta la localidad de Cuenca, según lo anunciado por la presidenta.
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Otro pasajero cuestionó que no les explicaran lo que ocurría. «Por lo menos deben dar un informe y decir: “Señores, ¿qué ha pasado?”».
La locomotora no está operativa
El grupo de pasajeros logró conversar con una trabajadora de la estación del tren, quien les informó que la locomotora está en reparación; por eso el servicio solo será brindado los lunes por un autovagón con capacidad para 80 pasajeros.
Una realidad contraria a lo anunciado por Keiko Fujimori el sábado, de que el ferrocarril contaba con un autovagón habilitado y una locomotora con coches de pasajeros.
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En tanto, está en marcha el proyecto de modernización del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, concesionado por 30 años y con una inversión prevista de US$ 565 millones.
El proyecto contempla renovar la infraestructura ferroviaria y el material rodante para mejorar el transporte entre ambas regiones. El cronograma prevé iniciar las obras físicas en mayo de 2027.
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