El mejor café de Cajamarca es del distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 27/10/2026

Fidel Huancas, caficultor del distrito de Chirinos, se coronó ganador del primer lugar en la categoría de cafés especiales de ExpoCafé Cajamarca 2026.El caficultor Fidel Huancas Huancas, del distrito de…

Fidel Huancas, caficultor del distrito de Chirinos, se coronó ganador del primer lugar en la categoría de cafés especiales de ExpoCafé Cajamarca 2026.

El caficultor Fidel Huancas Huancas, del distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, conquistó el primer lugar en la categoría de cafés especiales de la ExpoCafé Cajamarca 2026, cuya última jornada se desarrolló el domingo 25 de octubre en las instalaciones del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “4 de Junio de 1821”.

El lote ganador corresponde a la variedad Geisha, altitud 1850 m s. n. m., que alcanzó una calificación de 89.25 puntos en taza, consolidándose como uno de los cafés más destacados del certamen. La producción presentada comprendió un volumen de 120 kilos y registró una humedad del 10.5 %.

Además del reconocimiento regional, el café de Fidel Huancas alcanzó un precio de S/ 168 por kilo durante la oferta comercial de la ExpoCafé Cajamarca 2026. La Cafetería Picorana, liderada por Rony Laván, presentó la oferta más alta y se adjudicó el lote ganador, resaltando la calidad del café producido en Chirinos, provincia de San Ignacio, y su potencial en el mercado de cafés especiales.

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Red de Medios Regionales del Perú

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