Cusco: Contraloría advierte riesgo de afectación al drenaje natural por acumulación de material suelto en obra vial de Santiago

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 27/10/2026

La Contraloría General de la República (CGR) identificó situaciones adversas que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y usuarios, la calidad de la infraestructura vial y el adecuado…

La Contraloría General de la República (CGR) identificó situaciones adversas que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y usuarios, la calidad de la infraestructura vial y el adecuado uso de los recursos públicos destinados a la obra denominada “Creación del servicio de transitabilidad vehicular en la trocha carrozable de las comunidades campesinas Ancaschacca-Checopuca al sector de Miskay (límite con Tantarcalla)”, ejecutada en el distrito de Santiago. Según el Informe de Visita de Control n.° 028-2026-OCI/1630-SVC, correspondiente al periodo de evaluación del 24 de setiembre al 7 de octubre de 2026, se identificaron sectores de la obra con cortes de taludes, superficies de roca y suelo expuestas, así como material suelto y bloques rocosos próximos a la vía. También se advirtió la acumulación de material excedente proveniente de excavaciones y cortes en laderas y quebradas aledañas, incluso en zonas cercanas a cauces naturales y estructuras de drenaje. Estas condiciones evidencian deficiencias en la gestión del material excedente y la estabilización de los taludes, lo que podría ocasionar accidentes y comprometer la seguridad de los trabajadores y usuarios. Asimismo, ponen en riesgo la estabilidad de los sectores intervenidos, el drenaje natural, la transitabilidad de la vía y la continuidad de los trabajos.

Contraloría realiza visita de control a obra vial de Santiago

De igual manera, se identificaron deficiencias en el control y registro de los kárdex de almacén y los partes diarios de los equipos mecánicos, además de condiciones inadecuadas de almacenamiento y control del cemento, con faltantes que carecen de sustento documental. Estas situaciones ponen en riesgo la trazabilidad de los materiales y el uso eficiente de los recursos asignados a la obra. El proyecto, que busca mejorar la conectividad vial y las condiciones socioeconómicas de más de 2 400 habitantes de comunidades campesinas, registraba, al 15 de setiembre de 2026, un avance físico del 65,27 % y un presupuesto modificado de S/ 13 429 407. Sin embargo, las situaciones adversas identificadas podrían comprometer el cumplimiento de los objetivos de la inversión pública y los beneficios previstos para la población. Ante ello, la Contraloría comunicó las situaciones adversas a la Municipalidad Distrital de Santiago para que, en el marco de sus competencias, adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias que permitan garantizar la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de los objetivos de la obra.

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