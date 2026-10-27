Gobierno Regional de Arequipa plantea habilitar una vía alterna ante constantes derrumbes en la Panamericana Sur

Un nuevo derrumbe en la carretera Panamericana Sur reavivó la urgencia de habilitar una vía alterna que evite la interrupción del tránsito. Esa necesidad fue planteada por Juan Carlos Blanco Mendoza, gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, durante una mesa de trabajo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como medida de prevención frente a futuros bloqueos.

Esta vía constituye un eje estratégico para el transporte nacional, pues conecta Lima con las regiones del sur. Sin embargo, en las últimas semanas, las lloviznas nocturnas han provocado constantes derrumbes en la zona que dificultan el tránsito vehicular. El más reciente ocurrió el pasado viernes 23 de octubre y ocasionó el bloqueo temporal de la carretera.

Ante esta situación, el funcionario informó que Provías Nacional proyecta recuperar la antigua carretera Panamericana Sur para habilitarla como ruta alterna frente a posibles bloqueos en los sectores de Camaná, La Planchada y Ocoña. Los trabajos deberán ejecutarse en un plazo máximo de 60 días y contarán con el apoyo del GORE Arequipa, que proporcionará maquinaria y cisternas de agua.

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Vía alterna como solución

Con el fin de buscar una solución definitiva al problema, Blanco comunicó que sostuvo una mesa de trabajo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, en la que se determinó la necesidad de habilitar una ruta alterna.

«En esta mesa de trabajo se ha determinado la necesidad de hacer una vía alterna, pero paralelamente va a iniciar la intervención de la vía antigua, para lo cual el Gobierno Regional va a apoyar con la maquinaria correspondiente».

Ortega cuestiona inacción del Gobierno Central

Por su parte, la presidenta del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, señaló que ha exhortado a diputados y senadores a convocar una mesa de trabajo con el MTC para impulsar proyectos que permitan contar con una vía alterna. Asimismo, pidió construir una doble vía en la Quebrada del Toro debido a los frecuentes accidentes registrados en la zona.

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Además, instó a la nueva gestión a priorizar esta problemática y cuestionó la falta de avances ante el Gobierno Central en los últimos cuatro años, periodo que, según indicó, estuvo marcado por la inestabilidad política.

«No puede ser que Arequipa, que somos toda la región, se quede incomunicada cada vez que suceda un derrumbe, porque esto nos afecta de múltiples maneras», sostuvo.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

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