Municipalidad de Puno aún no paga incentivo a artista participante de afiches de la Candelaria 2027

La Municipalidad Provincial de Puno aún no ha entregado el incentivo al artista Lucas Pinazo, quien obtuvo el segundo lugar en el concurso de afiches de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027.

Ante los reclamos, Pinazo recibió el pago de un premio pendiente por su participación en actividades realizadas hace tres años. Esto ocurrió luego de que no se le entregara el incentivo correspondiente al segundo lugar.

El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Henry Flores se acercó al artista, le mostró la documentación del trámite y le explicó que el premio de este año requiere una ordenanza y una sesión extraordinaria del consejo, según manifestó el propio Pinazo.

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Pinazo sostuvo que “mi labor es contribuir con el arte, pintar”, y señaló que la gestión del pago del incentivo corresponde al organizador del concurso, quien debe encargarse de realizar los trámites administrativos y presentar la documentación necesaria.

Responsabilidades cruzadas entre gerencia, regiduría y comité

Ante el reclamo, el gerente de desarrollo humano y participación ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, Yonnel De La Cruz Cornejo, negó que el pago estuviera a su cargo, aseguró que nadie lo buscó para gestionarlo y admitió que desconocía los montos de años pasados.

Pinazo teme que el trámite del premio actual demore entre tres y cuatro años, quizá hasta la próxima gestión, mientras algunos funcionarios se comprometieron que el pago saldría este año, tras las fiestas del aniversario de Puno, en un acto protocolar.

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En tanto, el caso vuelve a poner en evidencia la falta de coordinación entre las áreas municipales responsables de gestionar y concretar el pago de los incentivos. Mientras los funcionarios señalan que el trámite sigue un proceso administrativo, el artista espera que se cumpla con el reconocimiento económico que le corresponde por su trabajo.