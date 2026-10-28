UNSCH: Rector advierte riesgo para obras de cinco escuelas profesionales por recorte presupuestal

Ayacucho. El rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), Emilio Ramírez, informó sobre los avances de los proyectos de infraestructura y expresó su preocupación por el posible recorte presupuestal que afectaría al Gobierno Regional de Ayacucho en 2027, situación que, según advirtió, podría dificultar la ejecución de obras en cinco escuelas profesionales.

Ramírez explicó que la universidad desarrolla proyectos financiados con recursos propios, entre ellos las obras de la Escuela Profesional de Biología, el cerco perimétrico, las pistas y veredas, y el sistema de videovigilancia. Precisó que los trabajos de videovigilancia y cerco perimétrico deberían concluir antes de finalizar 2026.

S/ 33 millones para cinco obras

El rector también se refirió a los proyectos de infraestructura que se gestionan con participación del Gobierno Regional de Ayacucho. Señaló que, junto con el gobernador regional y representantes estudiantiles, realizó gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solicitar recursos adicionales destinados a estas obras. Según Ramírez, el 30 de septiembre de 2026, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que contempla S/ 33 millones para cinco obras correspondientes a escuelas profesionales de la UNSCH. La autoridad universitaria indicó que espera que los recursos puedan ejecutarse durante lo que queda del año, a fin de continuar con el avance físico y financiero de los proyectos. Sin embargo, advirtió que la continuidad de los trabajos podría verse comprometida en 2027 debido a una posible reducción de los recursos del gobierno regional. El rector manifestó que, según información que calificó como casi oficial, el presupuesto regional pasaría de aproximadamente S/ 900 millones en 2026 a S/ 320 millones en 2027, lo que representaría una disminución cercana al 64 %. Ramírez sostuvo que este escenario generaría dificultades para culminar las cinco obras universitarias dentro de los plazos previstos y señaló que espera que las nuevas autoridades electas atiendan esta situación.

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Huayllapampa recupera áreas agrícolas

En otro momento, el rector destacó los avances en la recuperación de los terrenos de Huayllapampa, donde se ha logrado obtener agua subterránea mediante una alianza con la empresa Industria San Miguel, dirigida por el ingeniero Jorge Añaños, y la Fundación San Cristóbal. De acuerdo con Ramírez, el agua obtenida tendría una capacidad aproximada de dos litros por segundo, suficiente para irrigar hasta 20 hectáreas mediante un sistema de riego tecnificado. El rector señaló que el terreno está reverdeciendo nuevamente después de aproximadamente 15 años y que los trabajos buscan recuperar su potencial productivo. Añadió que, a futuro, se espera obtener productos agrícolas orgánicos y de calidad, así como evaluar la posibilidad de desarrollar actividades vinculadas a la producción de leche. La recuperación de Huayllapampa representa, según la autoridad universitaria, una oportunidad para impulsar la actividad agrícola y aprovechar los recursos disponibles mediante sistemas de riego adecuados. Los avances en infraestructura y la recuperación de terrenos agrícolas forman parte de los temas que la universidad busca impulsar; no obstante, la continuidad de las obras vinculadas al gobierno regional dependerá de la disponibilidad presupuestal y de las decisiones que adopten las entidades competentes.

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