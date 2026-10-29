Alcalde advierte que servicio urbano no paga tasa de rodaje por lo que cuestiona incremento de pasaje

La municipalidad advierte posibles sanciones y suspensiones de rutas ante las quejas por demoras y deficiencias del servicio que afectan a pasajeros y escolares

Ivan Coari
Ivan Coari 29/10/2026
Óscar Cáceres Rodríguez

Óscar Cáceres rechaza el alza de pasajes en Juliaca y denuncia deudas por rodaje; más de 750 vehículos superarían los 20 años de servicio

Foto: IRCS

El incremento del pasaje urbano en Juliaca genera cuestionamientos contra los transportistas, mientras el alcalde de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, denuncia el incumplimiento del pago de la tasa de rodaje y advierte sobre vehículos que superan el tiempo permitido de servicio, una situación que pone en debate las obligaciones de las empresas frente a los usuarios.

“Ellos sí deben hacerlo, pero se les conmina, se les pide y no lo están pagando”, sostuvo Cáceres al referirse a la tasa de rodaje, cuyo cumplimiento exige la ley, además cuestionó que las organizaciones rechacen este cobro argumentando que las vías no reciben mantenimiento, pese a que el 80 % de sus recorridos se realiza por pistas asfaltadas y pavimentadas.

En medio de esta controversia, el alcalde rechazó el incremento de las tarifas urbanas y sostuvo que las empresas ya elevaron sus precios durante la pandemia, por ello consideró injustificado que vuelvan a trasladar mayores costos a los pasajeros, sobre todo cuando algunas compañías mantienen sus tarifas mediante una adecuada administración.

Las deficiencias también se reflejan en las quejas de los usuarios, quienes reportan esperas de entre 30 y 40 minutos en la salida a Cusco, por el puente Maravillas, además de problemas para que los escolares sean recogidos por vehículos de la línea 5, ante estos reclamos, la municipalidad anunció posibles sanciones y suspensiones de rutas.

Cáceres también alertó que más de 750 unidades habrían superado los 20 años de servicio, pese a que el plazo legal es de 15 años, ampliable hasta cinco años, y advirtió que la antigüedad de estos vehículos representa un riesgo para los pasajeros, mientras sigue pendiente una solución efectiva para renovar las unidades.

Sobre la informalidad, la transcripción no precisa cuántos transportistas operan fuera de la formalidad, por lo que el cuestionamiento se centra en las obligaciones pendientes, la antigüedad de los vehículos y la calidad del servicio, mientras el alcalde advirtió que evaluará declarar algunas rutas de transporte libre si las empresas no garantizan una atención adecuada.

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