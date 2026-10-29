Puno: Vecinos de Llavini exigen a EMSA restablecer el agua potable tras 20 días de corte

Los vecinos del barrio Llavini protestaron en la sede de EMSA Puno para exigir que se restablezca el servicio de agua potable, que permanece interrumpido desde hace más de 20 días. Los afectados señalaron que la falta de agua perjudica a numerosas familias y reclamaron una solución inmediata.
El corte afecta la primera y segunda cuadra de Jirón Las Magnolias y la última de Jorge Basadre, donde una cisterna entregó agua esta mañana, aunque, según los vecinos, algunos no la recibieron por estar trabajando.
“Estos días ha empeorado, no tenemos agua ni para echar los servicios”, afirmó Sergio Puro, vecino de la zona, quien se preguntó cuándo solucionarán un problema que existe desde hace años.
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Fallas técnicas, obras y un problema de años
Los vecinos aseguran que el problema se repite cada año, aunque se agravó por obras de pavimentación, una rotura de tubería y una válvula en Jirón Colombia con Las Magnolias que, según ellos, no abrió el operador.
Además, Juan Chipana, vecino de la zona indicó que muchos vecinos son perjudicados por la falta de agua, mientras los servicios higiénicos colapsaron, y pidió que las cisternas se programen con horarios y días definidos.
En tanto, como solución a largo plazo, los vecinos piden un reservorio en la parte alta del barrio, mientras evalúan medidas más radicales si EMSA Puno no responde, tras dialogar con un funcionario que reconoció fallas técnicas en la zona.
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