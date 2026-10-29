Compositor e investigador puneño presenta libro donde destaca la verdadera historia del distrito de Crucero

El nombre, los años de historia y el origen de la provincia de Carabaya vuelven al debate con una investigación de casi 50 años que busca esclarecer el pasado de Crucero, su antigua capital, según el compositor e investigador puneño Marco Rodolfo Cáceres Ugarte, quien presentará en noviembre su libro “Llajtayninchis”.

Cáceres sostiene que el distrito de Crucero tiene 461 años de historia como corregimiento, una antigüedad que, según explicó, debe reconocerse frente a las fechas conmemorativas actuales, pues afirmó que el 26 de mayo recuerda la delimitación entre las audiencias de Charcas y Lima, y no necesariamente el aniversario histórico que se le atribuye.

El investigador también cuestiona la historia oficial sobre la provincia de Carabaya, cuya creación sitúa el 2 de mayo de 1854, durante el gobierno de Ramón Castilla, y plantea que Crucero perdió posteriormente su condición de capital provincial, por lo que propone impulsar su restitución mediante un estudio socioeconómico que, según indicó, debe actualizarse y presentarse ante el Congreso.

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Entre los temas más llamativos del libro, que supera las 180 páginas, Cáceres menciona su interpretación sobre cuatro supuestas civilizaciones extraterrestres anteriores a los incas, una afirmación del autor explica en su libro con una serie de evidencias científicas que la respaldan.

La obra también recoge aspectos de la identidad andina, las danzas, las expresiones culturales y la historia musical de Crucero, con referencias a conjuntos como Unión Cultural Crucero, Amistad Carabaya y Los Hermanos Málaga, con el propósito de preservar recuerdos y aportes de generaciones que marcaron la vida artística y social de la zona.

Finalmente, Cáceres anunció que presentará Llajtayninchis en noviembre, en Crucero, luego de concluir las últimas correcciones del texto, y señaló que busca entregar a la población el resultado de décadas de investigación para que las nuevas generaciones conozcan sus raíces y se abra una discusión sobre la historia de Carabaya y el papel de Crucero.

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